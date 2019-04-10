Son Dakika Haberleri: Defterdarlık ve İşkur Binaları Hizmete Giriyor

Defterdarlık ve İşkur Binaları Hizmete Giriyor

1 saat önce

Vali Salih Ayhan, yapımı devam eden Defterdarlık ve İŞKUR binalarında incelemelerde bulundu.

Defterdarlık ve İşkur Binaları Hizmete Giriyor, System.String[]
Vali Salih Ayhan, yapımı devam eden Defterdarlık ve İŞKUR binalarında incelemelerde bulundu.

İstasyon Caddesi'nde bulunan Defterdarlığın taşınacağı Yenişehir bölgesindeki binayı inceleyen Ayhan, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Binanın 2 ay içerisinde hizmete gireceğini ve İstasyon Caddesi'ndeki yoğunluğun azalacağını aktaran Ayhan, vatandaş odaklı hizmetin daha kaliteli ve hızlı verileceğini söyledi.

22 Nisan'da hizmet vermeye başlayacak İŞKUR yeni hizmet binasında da incelemelerde bulunan Ayhan, kurumun kendi mülkü olan 6 katlı binada vatandaş odaklı hizmetin daha kaliteli ve daha hızlı verileceğini belirtti.

Kurumda 100 kişiye yakın personelin hizmet vereceğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu bina Sivas'ın iş gücü piyasasını çok regüle edecek ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek. Buraya umutla gelen vatandaşlarımızın umutla ayrılmalarını arzu ediyorum. Personelimizin güler yüzle hizmet vereceklerine inanıyorum. Umarım bu yeni bina, evlere yeni AŞ fırsatlarıyla gelir.
İlimiz, kamu binalarının standardı ve kullanımı anlamında en güzel illerden birisi, kamu hizmet binalarının şatafatlı ve görkemli olmasını istemiyoruz. İstediğimiz iç fonksiyonların çok verimli ve kullanışlı olmasıdır. Burada çalışanların motivasyonu, hizmet birimlerinin kullanım kolaylığı, hizmet alanların geldiği zaman memnun ayrılmaları çok önemli. Dolayısıyla Sivas tüm kamu binalarını bu şekilde rehabilite etti. Defterdarlık, İŞKUR, Valilik, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü gibi birçok kamu binamızı yeniledik. Bundan sonra da iyi bir hizmet vereceğiz, iyi bir ekip olacağız, Sivas'ın tüm ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Devletimizin fedakarca yaptığı bu çalışmanın da içeriğini en güzel şekilde dolduracağız."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:00 Kaynak: AA
Sivas, Salih Ayhan, İŞKUR, Güncel
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