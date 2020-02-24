Defterdarlıktan KATSO'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Defterdarlıktan KATSO'ya ziyaret - Son Dakika

Defterdarlıktan KATSO'ya ziyaret

7 saat önce

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Kastamonu Defterdarlığı tarafından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret gerçekleştirildi.

Defterdarlıktan KATSO'ya ziyaret, System.String[]

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Kastamonu Defterdarlığı tarafından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret gerçekleştirildi.


Kastamonu'da Vergi Haftası kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda 31. Vergi Haftası etkinlikleri nedeniyle Defterdar İhsan Mintaş, beraberinde Personel Müdürü Recep Alucdibi, Gelir Müdür Vekili Cengiz Kara, Vergi Dairesi Müdürü Murat Saydam ile birlikte Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Ziyarette KATSO Başkan Yardımcısı Hasan Gülşen, MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Şensoy ve KATSO Genel Sekreteri Mustafa Elmas hazır bulundu. Ziyarette Mintaş, vergi hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi. - KASTAMONU

Vergi Haftası, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
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