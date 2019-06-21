DEGAK timleri iskele altında mahsur kalan kediyi kurtardı
1 saat önce
Sarıyer'de iskele altında mahsur kalan yavru kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK-04) ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sarıyer
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:14 Kaynak: AA
'de iskele altında mahsur kalan yavru kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK-04) ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Tarabya sahilinde iskelenin altına giren kedinin burada mahsur kaldığını gören vatandaşlar, "Alo 158" ihbar hattını arayarak durumu, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen DEGAK-04 dalış timi, Tarabya sahilindeki iskelenin altında arama çalışması başlattı. Bölgede bir süre dalış yapan ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Yavru kedi, daha sonra veterinere teslim edildi.
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