Değer Kredisi Destek Paketi Kobi'lerin Krediye Ulaşma İmkanını Arttıracak"

Kırklareli
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 13 bankanın katılımı ile uygulamaya geçen KOBİ Değer Kredisi Destek Paketi'nin KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanı arttırarak, ekonomiyi canlandıracağını bildirdi.
Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, istihdam, üretim ve ihracatın KOBİ Değer Kredisi Destek Paketi'nden olumlu etkileneceğini belirtti.
Finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için önemli bir müjde olduğunu ifade eden Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Hazine ve Maliye
Bakanımız Sayın Berat Albayrak
tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi, reel sektörümüzde morallerin artmasına sebep olmuştur. Hükümetimizin KOBİ'lerimize sağladığı bu destek sayesinde krediye ulaşma imkanı artacak, ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir.
Değer Kredisi Destek Paketi KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanını arttıracak. İstihdam ve enerjiden sonra hükümetimiz tarafından 13 bankanın katılımı ile uygulanmaya başlanan KOBİ Değer Kredisi Destek Paketi desteğiyle firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız bırakmadıklarını gösteren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan
'a, Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak'a ve tüm Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz."