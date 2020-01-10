Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni - Son Dakika

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın, 12 Haziran'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağını anımsatarak, "Milli takımımız Roma'da çok önemli karşılaşmaya hazırlanırken, biz de moda sponsoru olarak Milli Takımımıza podyuma çıkacak gibi çok özel bir koleksiyon hazırlıyoruz. Tüm dünyanın bu koleksiyonu konuşmasını istiyoruz." dedi.

Orakçıoğlu, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, kendi segmentlerinde dünyada önemli bir konuma geldiklerini belirtti.

Dünyanın her yerinde bulunmanın kolay olmadığını ifade eden Orakçıoğlu, "Marka olarak 24 saati ve 4 mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Marka olarak bir kimliği oturtmak, onun ruhunu yansıtmak ve aynı konsept ile dünyanın her yerinde olmak kolay değil." diye konuştu.

Orakçıoğlu, eskiden "Siz yapamazsınız, bu ülkeden marka çıkmaz" diyenlerin olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunları yapabilmek için güçlü üretim altyapınızın olması gerekiyor. Ürünlerimizin tümünü Türkiye'de üretiyoruz. Leke tutmayan beyaz gömlek gibi inovatif ürünlerimiz son derece önemli. Bu ürünlerimiz standart ürün haline gelmeye başladı.Takım elbiseyi bavula koyardık, takım kırışırdı. Artık böyle değil. Travel serimizde aslında bavuldan çıkardığınız şekilde giyebilirsiniz."

Orakçıoğlu, 30 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, "Futbol dünyasında birçok takıma sponsorluk yapıyoruz. Gözbebeğimiz A Milli Futbol Takımımız, 12 Haziran'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacak. Milli takımımız Roma'da çok önemli karşılaşmaya hazırlanırken, biz de moda sponsoru olarak Milli Takımımıza podyuma çıkacak gibi çok özel bir koleksiyon hazırlıyoruz. Tüm dünyanın bu koleksiyonu konuşmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.