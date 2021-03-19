Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni - Son Dakika

Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni

19.03.2021 16:21
Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, System.String[]

Globalleşme yolunda üreten, ülke ekonomisine katma değer sağlayan Türkiye'nin markaları, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde bir araya geldi.

Globalleşme yolunda üreten, ülke ekonomisine katma değer sağlayan Türkiye'nin markaları, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde bir araya geldi.

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati katıldı.

Bu yıl, Değer Zirvesi Komite Başkanı Pınar Erez tarafından üçüncü kez gerçekleştirilen "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni", tekstilden yapı sektörüne, bilimden sanata, spordan gastronomiye kadar birçok markayı buluşturdu. Dünyaya yön veren trendlerle Türkiye'nin değerlerini oluşturan sektörlerin buluştuğu etkinlikte, liderlerin gelecek öngörüleri, hedefleri, salgın döneminde yaşananlar ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Pınar Erez, törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliğin salgın sürecinde çok önemli olduğunu belirterek, dönüşebilen, değerini artıran ve Türkiye'ye değer katan markaları ödüllendirdiklerini ifade etti.

Çeşitli alanlarda Türkiye'ye "değer katanlar" ödüllendirildi

Etkinlikte, "Sanatta Değer" ödülü yönetmen-yazar Derviş Zaim adına Aygün Doğen'e, "İnsanlığa Değer Katan Dernek" ödülü Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) adına AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen'e, "İnsanlığa Değer Katanlar" ödülü Prof. Dr. Murat Dilmener'in çocukları Fulya Gençoğlu, Taner ve Caner Dilmener'e, "Topluma Değer Katan Marka" ödülü Halkbank adına Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a, "Savunma Sanayimize Değer Katan Marka" ödülü ise Baykar Savunma adına Baykar Savunma Koordinatörü Dr. Paşa Özen'e verildi.

"İstihdama Değer Katan Marka" ödülü Koç Holding adına Koç Holding Resmi İşler Direktörü Ufuk Çıplak'a, "İhracata Değer Katan Marka" ödülü Sanko Holding adına Sanko Holding Finans Direktörü Mustafa Günbulut'a, "E-ticarete ve E-ihracata Değer Katan Marka" ödülü Hepsiburada adına Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ'a, "İhracata Değer Katan Marka" ödülü Vestel adına Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu'ya, "Zamana Değer Katan Marka" ödülü Getir adına Getir Kurucusu Nazım Salur'a, "100 Yıllık Değer" ödülü Eyüp Sabri Tuncer adına Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer'e, "Uluslararası Spor Arenasındaki Zaferleri ile Ülkemize Değer Katan" ödülü ise Artistik Jimnastik Erkek Milli Takımı adına Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonu İbrahim Çolak'a verildi.

Ödül sahiplerine ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından takdim edildi.

"Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni", toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni - Son Dakika Ekonomi


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