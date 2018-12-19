Son Dakika Haberleri: Değeri 100 Milyonu Aştı

Değeri 100 Milyonu Aştı

1 saat önce

Schalke alt yapısında yetişen ve Pep Guardiola'nın isteğiyle Manchester City'nin iki yıl önce 50 milyon euro bedelle satın aldığı 22 yaşındaki futbolcunun değeri şimdi 100 milyon euro ile ölçülüyor.

Değeri 100 Milyonu Aştı, System.String[]
Schalke alt yapısında yetişen ve Pep Guardiola'nın isteğiyle Manchester City'nin iki yıl önce 50 milyon euro bedelle satın aldığı 22 yaşındaki futbolcunun değeri şimdi 100 milyon euro ile ölçülüyor.

Manchester City'li yıldız, transfer piyasasındaki değeri 100 milyonu bulunca bir ilke de ima atmış oldu.

Alman futbol tarihinde şimdiye kadar hiçbir futbolcunun bedeli 100 milyonu bulmamıştı. Alman milli takımının ve Real Madrid'in orta saha yıldızı Toni Kroos'un değeri 80 milyon olarak belirlenmişti.

Bu rakam Alman futbolcuları arasında bir rekor olarak kabul edilmişti.

Yeni rekorun sahibi Sane. Dünyada değeri 100 milyonu aşan futbolcu sayı da çok az.

Bugüne kadar piyasa değeri 100 milyona aşan futbolcuların sayısı 12.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:52 

Josep Guardiola, Schalke, Manchester City, Güncel
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