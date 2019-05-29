Değeri 5 milyon lira! Kapıkule'de yakalandı
1 saat önce
EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan kaçak cep telefonu ve aksesuarı vurgununa polis geçit vermedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:28
EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan kaçak cep telefonu ve aksesuarı vurgununa polis geçit vermedi. Bulgaristan
'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir araç, şüphe üzerine Edirne
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince durduruldu. Söz
konusu araçta yapılan aramada, 3 bin 720 adet kaçak cep telefonu ve bin 750 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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