Son Dakika Haberleri: Değeri 5 milyon lira! Kapıkule'de yakalandı
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Değeri 5 milyon lira! Kapıkule'de yakalandı

1 saat önce

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan kaçak cep telefonu ve aksesuarı vurgununa polis geçit vermedi.

Değeri 5 milyon lira! Kapıkule'de yakalandı, System.String[]
EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan kaçak cep telefonu ve aksesuarı vurgununa polis geçit vermedi. Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir araç, şüphe üzerine Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince durduruldu. Söz konusu araçta yapılan aramada, 3 bin 720 adet kaçak cep telefonu ve bin 750 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:28 
Edirne, Güncel
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