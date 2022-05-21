Değeri bilinmeyen Google özelliği için kritik yenilik

Google, Arama özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar çok az kullanıcı tarafından bilinen Business Messages (İş Mesajları) isimli özellik kapsamlı bir güncelleme aldı. Yazılım devi, Arama üzerinden sunduğu İş Mesajları ile işletmelerin müşterilerle doğrudan sohbet etmesine fırsat tanıyor.

Google, Arama'da işletmelerle sohbet etme özelliğini güncelledi

Google tarafından yayınlanan son bloga göre Business Messages isimli özellik güncellendi. Arama'da müşteri ve işletme arasındaki etkileşimi arttırmak isteyen yazılım devi, Business Messages için yeni ortaklıklar kurdu.

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Google, yardım masası ve müşteri hizmetleri yazılımlarında dünya lideri olan Twilio, Genesys ve Avaya ile iş birliği sağladığını açıkladı. Bu ortaklık sayesinde perakende, bankacılık ve telekomünikasyon gibi farklı kategorilerdeki şirketler ile Google Arama üzerinden iletişime geçmek kolaylaşacak.

Aslında Google, Business Messages özelliği dahilinde işletmelerin yapay zeka destekli sohbet robotları oluşturmasına fırsat tanıyor. Müşterilerin işletmelere sıkça sorduğu soruları analiz ederek otomatik cevaplar oluşturan yazılım devi; Twilio, Genesys ve Avaya ile bu alandaki uzmanlığını genişletecek.

Google tarafından işletmelere sunulan sohbet botları, müşterilere, işletme kategorilerine göre destek sağlayabiliyor. Ürünlerin kullanılabilirliğini, fiyatlandırmasını takip edebilen robotlar, ayrıca özel komutlar yardımıyla firma tarafından programlanabiliyor.

"Hizmeti haftalık olarak kullanan yüzlerce iş ortağıyla, iş ortağı topluluğumuzu daha da geliştirmekten heyecan duyuyoruz. Böylece bunu mümkün kılan şirketlerle el ele çalışırken, dışarıdaki herkes için mümkün olan en iyi deneyimleri sunabiliyoruz."

Google'ın İş Mesajları özelliği her ne kadar popüler olmasa da, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi uygulamaların da benzer desteklere sahip olduğunu belirtelim. WhatsApp'ın işletmeler için sunduğu sohbet botları, kullanıcıların gönderdiği mesajları anlayıp otomatik olarak cevap verebiliyor.

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