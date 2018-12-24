Değeri Düşük Altın Satmaya Çalışan 2 Kişi Yakalandı
2 saat önce
Tekirdağ'da değeri düşük altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'da değeri düşük altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri tarafından belirtilen bir adreste bulunan iş yerine değeri düşük altın satmaya çalışan şüpheli B.Y. ve M.İ. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 352 gram altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, altınları M.Ş. adına sattıklarını beyan etmeleri üzerine M.Ş. isimli şahıs da yakalanarak, yapılan işlemler ardından serbest bırakıldı. Şüpheli 2 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:01 Kaynak: İHA
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