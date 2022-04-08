Saran: "Değeri olmayan kripto para satışıyla vatandaşlar dolandırılıyor" - Son Dakika
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Saran: "Değeri olmayan kripto para satışıyla vatandaşlar dolandırılıyor"

08.04.2022 09:41

Saran: "Değeri olmayan kripto para satışıyla vatandaşlar dolandırılıyor" Avukattan kripto para dolandırıcılığına karşı uyarıİSTANBUL Her geçen gün artan yatırımcı sayısı ile büyük bir sektör haline gelen kripto para borsalarında yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Saran: "Değeri olmayan kripto para satışıyla vatandaşlar dolandırılıyor"

Avukattan kripto para dolandırıcılığına karşı uyarı

İSTANBUL Her geçen gün artan yatırımcı sayısı ile büyük bir sektör haline gelen kripto para borsalarında yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşları uyaran avukat Enes Malik Saran, büyük kazançlar vaat eden projelere önyargı ile yaklaşmak gerektiğini söyleyerek, "Kısa yoldan zengin olma hayalleri ile bu işe girersek ne yazık ki son durak savcılık olacaktır" dedi.

Her geçen gün artan yatırımcı sayısı ile büyük bir sektör haline gelen kripto para borsalarında yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Borsalarda çıkan yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında konuşan avukat Enes Malik Saran, kripto para sektörünün hukuki altyapısının tamamen oluşmadığını bu nedenle dolandırıcılık faaliyetlerinin bu sektörden sık sık yapıldığını söyledi.

"Bu paralar sadece dijital bir koddan ibarettir"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan avukat Enes Malik Saran, "Son zamanlarda ülkemizde yaygın hale gelen birkaç dolandırıcılık yöntemi var. Onlardan biri, bir kripto para ortaya çıkar. Aslında bu kripto paranın hiçbir değeri yoktur. Bu kripto para belki birkaç dakika içerisinde oluşturulmuştur ama buna bir değer biçerler. Bu paraları uçuk kaçık vaatler ve hedeflerle pazarlarlar. Bu projelerle insanlar yüz yüze şekilde ikna edilir. Bu paralar sadece dijital olarak basılmış bir koddan ibarettir. Bu yöntemle kazanılan para ile projelerin halkla ilişkiler çalışması yapılır ve daha fazla insana ulaşılması sağlanır" dedi.

"Yapılması gereken öncelikle, büyük kazançlar vaat edilen projelere bir önyargı ile yaklaşmaktır"

Bir başka dolandırıcılık yöntemi hakkında da bilgi veren avukat Saran, "Kripto para konusunda uzman olduğu iddia edilen kişiler tarafından bu yöntem kullanılır. Bu kişilerin kripto paradan çok ciddi zenginlikler elde ettikleri belirtilir. İnsanlara da bu kişilere parasını vermesi için çok kazanacağı vaatlerinde bulunulur ve ikna edilir. Yani aslında kısa yoldan zengin olma ümidiyle hiçbir güvenirliliği olmayan kandırıldığınız bir dolandırıcılık ağının ortasında bulursunuz kendinizi. Bedava peynir fare kapanında olur sözünü aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü bu dolandırıcılıklarda size olağanüstü kazançlar vaat edilir. Burada yapılması gereken öncelikle, büyük kazançlar vaat edilen projelere bir önyargı ile yaklaşmaktır. Şu anda ben herhangi bir isimde coin üretebilirim. Bu ürettiğim coine bir değer biçebilirim. Ama bunun borsada işlem görmesi, alışverişin olabilmesi için bir piyasa dengesinin oluşması gerekir. Ama bazen o kadar bilinçsiz yatırım yapılıyor ki, bize ulaşan mağdurlardan bir tanesi bir coinden yaklaşık 130 bin dolarlık bir alım gerçekleştirmiş yüz yüze ikna edilerek. Bu coini bir borsada bozmak istiyor. Ama o projenin günlük hacmi, toplam alış-satış alımı 10-20 bin TL. Kısa yoldan zengin olma hayalleri ile bu işe girersek ne yazık ki son durak savcılık olacaktır. Bu tip dolandırıcılıkların önünü kesecek hukuki gelişmelerin olacağı ümidindeyiz" dedi.

Saran: Değeri olmayan kripto para satışıyla vatandaşlar dolandırılıyor
Saran: Değeri olmayan kripto para satışıyla vatandaşlar dolandırılıyor
Saran: Değeri olmayan kripto para satışıyla vatandaşlar dolandırılıyor
Saran: Değeri olmayan kripto para satışıyla vatandaşlar dolandırılıyor
Saran: Değeri olmayan kripto para satışıyla vatandaşlar dolandırılıyor

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saran: 'Değeri olmayan kripto para satışıyla vatandaşlar dolandırılıyor' - Son Dakika


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