Değerleme - Nasıl Kar Edilir?

New York Üniversitesi Stern School of Business'ta kurumsal finans ve öz sermaye değerleme dersleri veren Finans Profesörü Aswath Damodaran'ın "The Book Of Valuation" adlı kitabı, Ergun Unutmaz'ın çevirisi ve "Değerleme İçin Küçük Kitap" adıyla Scala Kitapçılık'tan yayınlandı.

Gedik Yatırım, Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, "Bir Şirket Değerlemesi ve Hisse Seçimi Nasıl Yapılır, Nasıl Kar Edilir" alt başlıklı kitaba ilişkin, "Aswath Damodoran, esasen bireysel yatırımcıları düşünerek hazırladığı bu rehberde, güçlü teori ve iyi uygulamaları, yeni başlayanların bile kolayca anlayıp uygulayabileceği yalın bir dille anlatıyor. Örnek vaka analizleri ve modellerle de hakikaten kıymetli bir değerleme anlayışı sunuyor" dedi.

Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu'nun da, "Mükemmel Bir Yol Haritası" diye nitelendirdiği kitap için, şu değerlendirmeler yapıldı: Dartmouth Üniversitesi Tuck İşletme Fakültesi'nden Profesör Anant K. Sundaram: "Damodaran'ın Değerleme İçin Küçük Kitabı hakkında 'küçük' hiçbir şey yoktur. Tüm işletme değerlemelerinin dayanağını oluşturan ve kendisinin yüzlerce sayfalık klasiklerinde anlatılan çeşitli fikirler bütünü, aynı özen, açıklık, keskinlik ve akıl seviyesinde burada."İspanya IESE İşletme Fakültesi Finans Profesörü Pablo Fernandez: "Değerleme için Küçük Kitap öğrencilerime ve arkadaşlarıma tavsiye edeceğim harika bir kitaptır. Bu kitap, güçlü bir teori ve iyi uygulamaların etkileyici bir sentezidir. Yeni başlayanlar için tamamıyla uygundur. Aynı zamanda finans uzmanlarının profesyonel kütüphanesine yapılan önemli bir katkı. Tereddütsüz sahip olun."Shannon Pratt Valuations Başkan ve İcra Kurulu Başkanı Shannon Pratt: "Damodaran'ın hızlı okunan kitabı, gerek kurumsal gerekse de çok yönlü bireysel yatırımcılar için değerli açılımlar sunuyor. Damodaran, 'değer yaratan etkenleri'; 'içsel' (gelir yaklaşımı) ve 'göreceli' (piyasa yaklaşımı) analiz sınırlarında, farklı hisse senetleri için geniş bir kategoride tanımlıyor. Damodaran ayrıca bakılacak en önemli faktörleri ve her bir kategori için bunların değerlemede nasıl ele alınacağını da gösteriyor." (Fotoğraflı)