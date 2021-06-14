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Değerler Eğitimi'ni Tamamlayan Öğrencilere Bisiklet - Son Dakika

Değerler Eğitimi'ni Tamamlayan Öğrencilere Bisiklet

14.06.2021 11:02
Değerler Eğitimi'ni Tamamlayan Öğrencilere Bisiklet, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi tarafından "Aile Her Şeydir" prensibiyle gerçekleştirilen Aile Akademisi Değerler Eğitim sezonu tamamlandı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından "Aile Her Şeydir" prensibiyle gerçekleştirilen Aile Akademisi Değerler Eğitim sezonu tamamlandı.

Eğitimlerin tamamlanması nedeniyle Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla kapanış programı düzenlendi.

Programa ayrıca Değerler Eğitimini tamamlayan öğrenciler ve aileleri de katıldı.

Programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şiir dinletileri yapıldı ve çocuk şarkıları söylendi.

"İLÇEMİZDE YAŞAYAN 420 BİN KİŞİNİN TAMAMINA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Programda, eğitimlerini tamamlayan çocuklara ve ailelerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken: "Gerçekten çok duygulandım. Demek ki çalışınca, emek verince oluyor. O yüzden ben bu işe emek veren velileri tebrik ediyorum. Veliler istemedikçe bu olmaz. Birliktelikle oluyor bu iş. Şimdi buraya baktığınızda herkes gönlünü koymuş, emeğini koymuş. Bu örneği çoğaltmamız lazım. İmkanlarımız doğrultusunda bu tür taleplerin tamamına cevap vereceğiz. Bilhassa öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, çok güzel bir iş çıkarmışlar. İlçemizde yaşayan 420 bin kişinin tamamına ulaşmak, onlarla hemhal olmak istiyoruz. " dedi.

Program sonunda ise Başkan Deniz Köken, eğitimleri tamamlayan 110 çocuğa bisiklet hediye etti.

AİLE AKADEMİSİ NEDİR?

Toplumun yapı taşı olan aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve önleyici tedbirler alarak sorunların aşılması sürecinde vatandaşlara rehberlik eden Aile Akademisi'nde Pedagojik ve Psikolojik Rehberlik Hizmeti ile sadece sorunların tespiti ve müdahalesinde bulunmakla kalmayıp, Ebeveyn/Çocuk Atölyeleri ile de aile bireylerinin birlikte zaman geçirerek, aralarındaki ilişki dinamiklerinin güçlendirilmesi sağlanıyor.

DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI

Değerler Eğitimi Programında, aile ve 7-14 yaş aralığında çocuğa özel geliştirilmiş manevi eğitimler veriliyor. Çocuk odaklı ve ebeveyn odaklı farklı programların içeriğini adab-ı muaşeret, Kuran-ı Kerim, ilmihal, tefsir, ibadet ve siyer dersleri oluşturuyor.

Değerler Eğitimi'ni Tamamlayan Öğrencilere Bisiklet

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Bisiklet, Şiir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Değerler Eğitimi'ni Tamamlayan Öğrencilere Bisiklet - Son Dakika


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