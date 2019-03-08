Son Dakika Haberleri: "Değerli Kadın Buluşmaları"na Nurdan Damla Konuk Oldu!

"Değerli Kadın Buluşmaları"na Nurdan Damla Konuk Oldu!

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Değerli Kadın Buluşmaları" etkinliklerine "Mü'minlerin Annesi Hazreti Hatice" kitabının yazarı Nurdan Damla konuk oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, 1000 kişi katıldı.

Söyleşiye Hazreti Hatice'nin hayatını araştırma hikâyesini anlatarak başlayan Nurdan Damla, "Altı yıllık bir araştırma sürecinde ben, Hayatımın önemli bir bölümünü böyle bir güzelliğin yansımasıyla geçirmiş olmaktan son derece mutluyum, bunun için Rabbime şükürler ediyorum" dedi.

Son dönemlerde gençliğin ve kadınların bir rol modele ihtiyacı olduğunu vurgulayan Damla, Hazreti Hatice'yi tanımak gerektiğini söyledi.

Hz. Hatice'nin bilinçli, ilim sahibi, vicdanlı ve çok çalışkan olduğundan söz eden yazar, onun hayatından bazı kesitleri dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması ve cemrelerin düştüğü bu aylarda "Gönüllerimize de Hazreti Hatice'nin cemresi düşsün" diyen Damla, Peygamber Efendimiz ve Hazret Hatice'nin hayatından bahsederek, söyleşiyi sonlandırdı.

Günün anısına dinleyicilere, "Mü'minlerin Annesi Hazreti Hatice" romanı dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:27 Kaynak: Bültenler

Hatice Çarpar, Güncel
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