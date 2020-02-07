Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi - Son Dakika Ekonomi

Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi

6 saat önce

Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi.

Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi, System.String[]

Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. Beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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