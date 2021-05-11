Değerli metal fiyatları düştü

Birçok ülkede yapılan trilyonlarca dolarlık yardımlar nedeniyle enflasyonun küresel düzeyde yükseleceği beklentileriyle, hisse senetlerinin yanında değerli metallerin fiyatları da geriledi.

Özellikle altının güvenli liman olmasına karşın, yüksek enflasyon nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yükseltebileceği ve doların güç kazanacağı öngörüleriyle, başta altın olmak üzere değerli metallerde fiyatlar düştü.