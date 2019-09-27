Son Dakika Haberleri: Değerli metal fiyatları ticaret iyimserlikleriyle düştü
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Değerli metal fiyatları ticaret iyimserlikleriyle düştü

1 saat önce

Değerli metal fiyatları, ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerine 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin duyurulması sonrasında oluşan iyimserlik etkisiyle düştü.

Değerli metal fiyatları ticaret iyimserlikleriyle düştü, System.String[]

– Değerli metal fiyatları, ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerine 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin duyurulması sonrasında oluşan iyimserlik etkisiyle düştü.

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ABD'nin ek gümrük vergisi muafiyet kararına karşılık olarak, Çin'in ABD'den daha fazla mal almak istediğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında son durum şöyle:

gümüş, yüzde 1.8 düşüşle 17.59 dolardan,

altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,505 dolardan,

bakır, yüzde 0.43 artışla 2.5885 dolardan,

platin, yüzde 0.88 düşüşle 927.9 dolardan ve

paladyum yüzde 1.01 düşüşle 1,626.3 dolardan işlem görüyor.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
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