Değerli metal fiyatları ticari iyimserlikle yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Değerli metal fiyatları ticari iyimserlikle yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Değerli metal fiyatları ticari iyimserlikle yükseldi

6 saat önce

ABD ve Çin'in uzlaştıkları ticaret anlaşmasını imzalamaya yaklaştıklarına yönelik yeni gelişmelerle değerli metaller fiyatları yükseldi.

Değerli metal fiyatları ticari iyimserlikle yükseldi, System.String[]

ABD ve Çin'in uzlaştıkları ticaret anlaşmasını imzalamaya yaklaştıklarına yönelik yeni gelişmelerle değerli metaller fiyatları yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Çin'le ticaret konusunda "ilerleme" elde ettiklerini ve söz konusu anlaşmanın ilk kısmının "kısa bir süre" içinde imzalanmasını beklediğini söyledi. Piyasadaki ticari iyimserlik, Pekin'in 1 Ocak'tan itibaren bazı ithal ürünlere uyguladığı ek gümrük vergilerini azaltacağı açıklamalarıyla desteklendi.

Gelişmelerin ardından platin yüzde 0.10 artışla 939.30 dolardan, altın yüzde 0.92 artışla 1,494.30 dolardan ve gümüş yüzde 0.95 artışla 17.665 dolardan işlem görürken, paladyum yüzde 0.19 düşüşle 1,845.4 dolarda hareket etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
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