Değerli metaller ve petrol fiyatları düştü

ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, değerli metallerin fiyatları yüzde 2.0 ve üzerinde düştü; altın 1,900 dolar sınırına katar çekilirken, gümüşün ons fiyatı da 24 dolar düzeyine geriledi.

Covid-19 vakalarında artışla, başta havayolu taşımacılığı olmak üzere, birçok endüstriyel faaliyetindeki olumsuzlukların artacağına ilişkin kaygılarla petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.