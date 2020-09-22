Değerli metaller ve petrol fiyatları düştü - Son Dakika

Değerli metaller ve petrol fiyatları düştü

ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, değerli metallerin fiyatları yüzde 2.0 ve üzerinde düştü; altın 1,900 dolar sınırına katar çekilirken, gümüşün ons fiyatı da 24 dolar düzeyine geriledi.

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ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, değerli metallerin fiyatları yüzde 2.0 ve üzerinde düştü; altın 1,900 dolar sınırına katar çekilirken, gümüşün ons fiyatı da 24 dolar düzeyine geriledi.

Covid-19 vakalarında artışla, başta havayolu taşımacılığı olmak üzere, birçok endüstriyel faaliyetindeki olumsuzlukların artacağına ilişkin kaygılarla petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

Petrol piyasalarını olumsuz etkileyen gelişmelerden birisi de, Almanya merkezli havacılık şirketi Lufthansa'nın, hava taşımacılığında düşen talep nedeniyle, sekiz A380 ve 10 adet de A340-600 model uçağı çıkartarak filosunu küçülteceğini açıklaması oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard yaptığı açıklamada, Covid-19'un neden olduğu krizden çıkışın, ülkelerin virüsün yayılmasını engellemede gösterecekleri başarılara bağlı olduğunu vurguladı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.05 düşüşle 42.20 dolar,Batı Teksas yüzde 0.25 düşüşle 40.04 dolar,altın yüzde 0.22 düşüşle 1,908.33 dolar,gümüş yüzde 1.68 düşüşle 24.31 dolar,bakır yüzde 2.43 düşüşle 6,683.50 dolar,platin yüzde 1.19 düşüşle 877.17 dolar,paladyum yüzde 0.36 düşüşle 2,266.07 dolar düzeyindeydi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, kıymetli metallerde piyasanın satış ağırlıklı olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Haftanın ilk gününde satıcılı bir seans geride kalırken, piyasalardaki satış varlıkların tamamına yayıldı. "Altın da diğer kıymetliler de sert satıcılı bir günden payına düşeni alarak kırmızıda kaldıkları bir gün yaşadı. "Sarı maden 1,949 dolar/ons seviyesinden seansa başladıktan sonra, seans boyu aşağı yönlü hareket etti. "Artan vaka sayılarıyla birlikte ekonomilerin yeniden kapanacağı kaygılarının oluşması piyasaların sert satışını tetikledi. "Bu satışlarla birlikte dolar pozisyonunu artıran yatırımcılar dolar endeksini 93,70 ile son bir ayın en yüksek seviyesine kadar taşıdı. "Altın ise gün içinde 1,882 dolar/onsla gerçekleşen satışlarla seansın en düşük seviyesini kaydetti. "Tepki alımları ve düşen altın fiyatlarını fırsat bilen yatırımcıların desteğiyle tekrardan toparlanma sürecine giren sarı maden, günü 1912 dolar/onsla tamamladı. "Bu seviyedeki kapanışla yüzde 1.9 kaybı hanesine yazdı ve günün en az değer kaybeden kıymetli madeni oldu. "Gümüş ise günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olurken gün içi kayıpların yüzde 10'u aştığı bir seansı geride bıraktı. 26.76 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, 24.71 dolar/onstan seansı tamamlarken yüzde 7.6 kaybı hanesine yazdı. Altın-gümüş rasyosu dün 73 seviyesi kırılması ardından 78 seviyesine kadar bir hareket izledi."Platin de dünkü satıştan nasibini alarak 857 dolar/onsa kadar çekilerek son iki ayın en düşük seviyesini kaydettiği bir seansı geride bıraktı. Seansı 887 dolar/onstan tamamlayan platin yüzde 4.9 kaybı hanesine yazmış oldu."Paladyum da genel satıştan kaçamayarak, kırmızıda kapattığı bir günü geride bıraktı. 2,362 dolar/onstan seansa başlayan paladyum, 2,274 dolar/onstan günü tamamladı ve yüzde 3.7 kaybı hanesine yazmış oldu.  "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta hacim düşük seyrederken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.30-0.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,350 kg altın, 5,099 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Japon Yeni, Petrol, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Değerli metaller ve petrol fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi

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