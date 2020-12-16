Değerli metaller yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Değerli metaller yükseldi, petrol yatay

16.12.2020 17:16
Değerli metaller yükseldi, petrol yatay, System.String[]

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması üzerine, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metal fiyatları yükseldi.

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması üzerine, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metal fiyatları yükseldi.

Birleşik Krallık'ın ardından ABD'de yaygın aşılama çalışmalarına başlanacağına ilişkin iyimserliğin desteğinde yeniden 50 doların üzerine yükselen Bren petrol de bu düzeylerdeki yatay hareketlerini sürdürüyor.

ABD'li senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri, iki partinin de desteklediği 748 milyar dolar büyüklüğünde olması beklenen teşvik paketine son şeklini verip onaylamak üzere, ABD hükümetinin merkezi olan Capitol Hill'da bir araya geldiler.Piyasalarda ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün Türkiye saati ile 22: 00'de yapacağı açıklamada, Covid aşılarının piyasaya sürülmesinin ekonomik görünümü nasıl değiştirdiğine ilişkin değerlendirmesini paylaşması bekleniyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.14 düşüşle 50.57 dolar,Batı Teksas yüzde 0.04 düşüşle 47.75 dolar,altın yüzde 0.46 artışla 1,863.06 dolar,gümüş yüzde 3.02 artışla 25.26 dolar,bakır yüzde 0.35 artışla 7,807.00 dolar,platin yüzde 0.97 artışla 1,050.62 dolar,paladyum yüzde 1.02 artışla 2,345.90 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 467 lira, çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3,047 liradan satıldı.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, Fed öncesi kıymetlilerin "yeşilde" olduklarına işaret edilerek, "Dün ABD'de teşvik paketine dair detayların belli olmasının ardından piyasalar, alıcılı bir seyir içerisinde hareket ettiği bir günü geride bıraktı" denildi ve şöyle denildi: "Altının tekrardan 1,850 dolar/ons seviyesinin üzerine geri dönmesi pozitif yönlü hareketine de yeniden başlaması açısından oldukça kritik öneme sahip. 1,827 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, seansı 1853 dolar/onstan tamamlayarak hanesine yüzde 1.4 kazancı yazmış oldu. Fed kararının açıklanacağı gün öncesi altının pozitif bir kapanış yapması, toplantıdan çıkacak piyasayı destekleyici bir tutum neticesinde daha da güçlenecektir."Gümüş, altına kıyasla daha iyi bir performans gösterdiği bir günü geride bırakırken, 24 dolar/onsun üzerine geri döndü. 23.82 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, 24.50 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.8 kazancı yazmış oldu. "Platin, dünkü seansta 1040 dolar/ons seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparak günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkmış oldu. Hidrojen enerjisine artan taleple birlikte platinin öne çıkıyor olması, platinin yüksek fiyatını desteklemeye devam ediyor. Dünkü seansta 1,041 dolar/ons seviyesinden kapanış yapan platin, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 3.0 kazanç yazmış oldu."Paladyum da diğer kıymetliler gibi yeşilde bir günü geride bırakırken, günün en az değer kazanan kıymetli madeni oldu. Paladyum özelikle otomobil sektörünün toparlanmasıyla birlikte, üzerindeki talep baskısından kurtularak daha pozitif seyir içerisinde hareket etmeye başlayacaktır. Dünkü seansta 2,322 dolar/ons seviyesinde bir kapanış yaparken, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.9 kazancı yazmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşmeye devam ederken, hacim açısından düşük işlem hacmi de sürüyor. Borsa İstanbul'da toplamda 2,803 kg altın, 1,490 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Metal, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Değerli metaller yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla yükselen emtia gümüş oldu Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Şehit babası dolandırıcıların hedefi oldu! Önce parasını kaptırdı, şimdi de evini kaptırmak üzere Eski sevgilisi tarafından aracı kundaklanan kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum
F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti         
17:12
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü         
16:29
İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi         
16:11
Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti         
15:49
Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi         
15:27
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi         
15:22
DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı         
14:25
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 17:21:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Değerli metaller yükseldi, petrol yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei