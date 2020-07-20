Değerli metaller yükseliyor - Son Dakika

Değerli metaller yükseliyor

Değerli metallerin tümü, yatırımcılar Avrupa Konseyi'nde ikinci turu süren, Avrupa Birliği'nin koronavirüs yardım paketiyle ilgili toplantısının sonuçlarını beklerken yükseldi.

Değerli metallerin tümü, yatırımcılar Avrupa Konseyi'nde ikinci turu süren, Avrupa Birliği'nin koronavirüs yardım paketiyle ilgili toplantısının sonuçlarını beklerken yükseldi.

Spot piyasalarda gümüş fiyatı ons başına 19.77 dolar ile, 2016 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı ve yılbaşından bu yana kazancı yüzde 9.96 düzeyine yükseldi. Altın da yıllık bazda kazancını yüzde 19.57 düzeyine yükseltti.

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Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.69 düşüşle 43.01 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.64 düşüşle 40.53 dolar,

altın yüzde 0.32 artışla 1,816.02 dolar,

gümüş yüzde 2.19 artışla 19.77 dolar,

bakır yüzde 1.56 düşeşle 6,437.00 dolar,

platin yüzde 0.58 artışla 844.27 dolar,

paladyum yüzde 1.47 artışla 2,050.86 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 400 liraya, çeyrek altın 659 liraya, Cumhuriyet altını da 2,622 liraya yükseldi.

Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin analizinde, pandeminin etkileri sürerken, merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla, piyasalara likidite sağlama çabasının sürdüğüne dikkat çekilerek, "Avrupa Birliği üyeleri, kendi aralarında dağıtılacak olan 750 milyar euroluk bir paket üzerinde görüşmeye devam ediyor" denildi ve eklendi:

"Bu gelişmeler bol likidite, düşük faiz ortamını daha da güçlendiriyor. Birçok ülkede negatif reel faize fiilen geçilmiş olması, piyasalardaki getiri arayışıyla altın ve hisse senedine yönelinmesini kaçınılmaz hale getiriyor.

"Altın bu çerçevede 9 yılın zirvesinde 1,800 dolar/onsun üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1,810 dolar/onstan seansı tamamlayan sarı maden, üst üste altıncı haftayı da yeşilde kapatmış oldu.

"Gümüş de altınla benzer şekilde pozitif seyirle devam ederken, gümüş özelinde Meksika gibi büyük maden üretim sahalarının olduğu ülkelerde, pandeminin etkilerinin sert yaşanması dolayısıyla arz kaygıları yaşanmaya başlandı.

"Bu kaygıların da etkisiyle gümüşün daha da güçlü kaldığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftayı 19.32 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, haftayı yüzde 3.2'lik kazançla tamamladı.

"Platin ise talep tarafındaki toparlanmanın etkisini üzerinde en az hisseden kıymetli maden olarak öne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 847 dolar/onsla yeşilde kapatmayı başarmış olsa da, yatay yönlü seyrini sürdürüyor.

"Endüstrilerin açılması, otomotiv sektörünün toparlanmasının paladyumun fiyatına da olumlu yansımaya başladığını görüyoruz.

"Paladyum, 2,061 dolar/onsa kadar yükseldiği geçen haftada son iki ayın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Haftayı 2027 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki haftaya kıyasla yüzde 2.1 kazanç yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası, geçtiğimiz hafta yüksek hacimli seanslar yaşarken, satıcıların iştahlı olduğu bir hafta geride kaldı. İşlemler dünya fiyatlarına yakın seyretti."


Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Gümüş, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Değerli metaller yükseliyor - Son Dakika Ekonomi
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