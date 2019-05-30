Değerli metallerdeki düşüş paladyumda yüzde 1.0'i aştı

– Küresel hisse sendi piyasalarında görülen düşüşler etkisiyle değerli metal fiyatları gerilerken, elektrikli otomotiv üretiminde kullanılan paladyumdaki düşüş yüzde 1.0'i aştı.ABD piyasalarının gerileme endişeleri etkisiyle, Avrupa piyasalarının Avrupa Brilği'nin İtalya'nın bütçe tasarısını reddetmesi etkisiyle ve Asya piyasaları da ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle düştü.Gelişmeler etkisiyle, altın yüzde 0.48 düşüşle 1,280.3 dolara, gümüş yüzde 0.35 düşüşle 14.36 dolara, bakır yüzde 0.41 düşüşle 2.653 dolara, platin yüzde 0.11 düşüşle 790.8 dolara ve paladyum yüzde 1.03 düşüşle 1,328.4 dolara geriledi.Birleşik Krallık Otomotiv Üretici ve Satıcıları Derneği verilerine göre, ülkenin otomotiv üretimi Nisan ayında yüzde 44.5 ya da 59 bin 999 adet düşüşle, 70 bin 971 adete geriledi.

- İstanbul