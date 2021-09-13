'Değerli olan eski eşyalarınızı ucuza satmayın' çağrısı - Son Dakika

Antikacılar, vatandaşları eski eşyalarını satarken bir uzmana danışmaları gerektiğini belirterek 'Değerli olan eski eşyalarınızı ucuza satmayın' çağrısında bulundu.

Birçok vatandaş, ev içerisinde aileden kalma eşyaların pek de kıymetini bilmeyip çöpe atıyor veya ucuz fiyatlara satıyor. Özellikle son dönemlerde eski eşyalar, birçok antika severler tarafından paha biçilmez fiyatlarda satılıyor. Antikacılar, her yerde satılır hale gelen bu eşyaların değerinin altında satılmaması ve çöplere atılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Gün geçtikçe değeri maddi ve manevi olarak artan antika eşyalara rağbet artıyor.

"Tarihi eşyalar çok kıymetli"

Eskişehir'deki antikacı Yavuz Yaşıt, satın aldığı antika eşyaları 15 metrekarelik dükkanında satıyor. 10 yıldır antika işiyle uğraştığını ifade eden Yaşıt, antikaların arasında olduğu zaman kendini genç yaşlarda hissettiğini söyledi. Emekli maaşını ve kazandığı parayı antika eşyalara yatırdığını belirten Yaşıt, "Eskişehir'de 10 yıldır antika eşyaları bulup satın alıyorum. Bu meslek beni kendine bağladı. 73 yaşında olmama rağmen işimi sevgi ile sürdürüyorum. Burada satılan eşyaların çoğu çocukluk ve gençlik yıllarımda ulaşılması zor eşyalardı. Şimdi gençlik yıllarımdaki antika eşyaların arasındayım. Bu eşyaların arasında kendimi genç hissediyorum. Pazarda ucuza satılan veya çöpe atılan eski eşyaları bulup alıyorum. Eğer bozuksa tamir ediyorum. Tamir bittikten sonra satışa sunuyorum. Alan müşterilerimiz çok oluyor. Elbette fiyatlarda biraz pahalılık var. Parası çok olan gelip alıyor" diye konuştu.

"Antika eşyalar korunmalı ve saklanmalı"

Yavuz Yaşıt, çocukluğundan bu yana antika eşyalarına ilgisi olduğunu ve kendisine sevgi bağı oluşturduğunu aktardı. Yaşıt, antika eşyaların korunması ve saklanması gerektiğini, bunun tarihe ve sanatı saygı olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Bu eşyaların çöpe gitmesi yerine kıymetini iyi belirleyip satmak daha doğru oluyor. İnsanlar evlerindeki eşyaları atmasınlar ya saklasınlar ya da antikacılara satsınlar. Tarihi eşyalar çok kıymetli. İnsanlar elindeki hatıraları satmasını doğru bulmuyorum. Evindeki eski eşyaları satarken işin uzmanı ile görüşmeleri daha doğru olur. Bir eşyanın fiyatını belirlemek zor oluyor. Ancak işin uzmanı veya antikacılar az olsa doğru tahmin yapabilir. Bir geçmiş tarihe ait olan eşyayı tam fiyatı belirlenmez, çünkü gün geçtikçe değeri artıyor." - ESKİŞEHİR