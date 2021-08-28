Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyü Çoban mezrasında ikamet eden M.T. oğlu ile birlikte hayvan otlattığı sırada yabancı bir cisim buldu. M.T, cismi değerli bir şey olabileceğini düşünerek evine götürdü.
M.T evinde yabancı cismi açmaya çalışırken meydana gelen patlamada olay yerinde hayatını kaybederken oğlu N.T, kızı D.T ve eşi S.T yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Değerli olduğunu düşündüğü cisim elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var - Son Dakika