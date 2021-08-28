Değerli olduğunu düşündüğü cisim elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var - Son Dakika

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyü Çoban mezrasında ikamet eden M.T. oğlu ile birlikte hayvan otlattığı sırada yabancı bir cisim buldu. M.T, cismi değerli bir şey olabileceğini düşünerek evine götürdü.

EVİNDE GÖTÜRDÜĞÜ CİSİM ELİNDE PATLADI

M.T evinde yabancı cismi açmaya çalışırken meydana gelen patlamada olay yerinde hayatını kaybederken oğlu N.T, kızı D.T ve eşi S.T yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.