Son Dakika Haberleri: "Değerli zamanlar" yüzleri güldürüyor
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"Değerli zamanlar" yüzleri güldürüyor

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula ve Selendi ilçelerinde organize edilen "Değerli Zamanlar" projesi yoğun ilgi görüyor.

Gençlerin yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen projede heyecan artarak devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi ve badminton gibi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor dalları ile tiyatro, resim, müzik gibi sanat dallarında ücretsiz olarak teorik ve uygulamalı eğitimler alan gençler, hem eğleniyor hem öğreniyor hem de yeteneklerini keşfediyor. Kurslardan çok memnun olan gençler, 5 hafta sürecek eğitimlerle spor ve sanatla buluşmaya devam edecek.

ÜNLÜ OYUNCU KOREL CEZAYİRLİ GENÇLERLE BULUŞTU

Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Korel Cezayirli, "Değerli Zamanlar" projesi kapsamında tiyatro eğitimi alan gençlerle bir araya gelerek, onlara bilgi ve deneyimlerini aktardı. Cezayirli, projeyi "olağanüstü" olarak niteledi. Gençlerin yüzündeki mutluluğu görmekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Cezayirli, "Buradaki tüm imkanlar çocuklarımızın emrinde. Olağanüstü bir proje. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek çok güzel. Kula ve Selendi pilot bölge olarak seçilmiş. Eminim ki bu proje tüm Türkiye'ye yayılacak. Emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Selendi, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:11 Kaynak: Bültenler
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