Değersiz diye arazilerden söktükleri bitkinin kilosu 2.5 Euro - Son Dakika

Değersiz diye arazilerden söktükleri bitkinin kilosu 2.5 Euro

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretici Ethem Kayaeşen, 'yaban böğürtleni' diye sökülüp atılan ve değersiz görülen 'kapari' bitkisinin deneme üretimine başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretici Ethem Kayaeşen, 'yaban böğürtleni' diye sökülüp atılan ve değersiz görülen 'kapari' bitkisinin deneme üretimine başladı. Kayaeşen, piyasa kilosu 2.5 Euro olan ve ticari amaçla kullanılan kapari bitkisini, reçel, çay ve turşu yaparak satacağını söyledi.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretici Ethem Kayaeşen, 'yaban böğürtleni' diye sökülen ve değersiz görülen 'kapari' bitkisinin deneme üretimine başladı. Yazır Mahallesi'nde üreticilik yapan Kayaeşen ailesi, ilaç sanayisi ve gıda alanında kullanılan kapari bitkisi hakkında detaylı araştırma yaparak, ekonomik değeri olduklarını düşündü. Ethem Kayaeşen, 9 bin metrekarelik arazilerine yaklaşık 4 bin 500 adet kapari fidanı dikti.


"Zengin mineralleri var"


İspanya'nın kaparinin merkezi olduğunu kaydeden Ethem Kayaeşen, "Harmanlandıktan sonra İspanya'dan da mamul olarak tekrar dünyaya dağıtılıyor. Araştırmalarımızdan öğrendiğimize göre ilaç ve boya sanayisinde de çok kullanılan bir ürün. İçerisindeki mineraller açısından da çok zengin" dedi.


"Uzun ömürlüdür"


Bitkinin uzun ömürlü olduğuna dikkat çeken Kayaeşen, "Yaklaşık 70 yıl hiç zarar görmeyen ve su istemeyen bir bitki. Çünkü kökleri toprağın altında çok derinliklere iniyor" diye konuştu.


Turşu, reçel ve çayı yapılıyor


Önümüzdeki yıl bitkinin ticaretine başlayacaklarını ifade eden üretici Kayaeşen, "Şimdi turşu haline getirip kendimiz için ve eşe dosta hediye ediyoruz. Biz ilerleyen dönemlerde kaparinin reçel, çay ve turşusunu yaparak pazarlayacağız. Bu bitkinin meyvesinin piyasa fiyatı 2.5 Euro. Biz bu işe eşimle birlikte başladık. Kumluca, kapari üretimine oldukça uygun bir ilçe. İnşallah Kumluca'yı Kapari üretiminin merkezi yapacağız" şeklinde konuştu.


Dikenli ve çalı bitkisi olan kapari fidanları sonbaharda kuruyor ve bahar aylarında toprağın altından yeniden filizlenip çıkıyor. Kapari üretiminin deneme üretimi yapıldığı için metrekare veya fidan başına ne kadar ürün verdiği bilinmiyor. Rekoltenin denemeler sonucunda belli olacağı belirtiliyor. Turşu, reçel ve çayının ekonomik alanda kullanılan kaparinin ticareti İspanya'nın elinde olduğu biliniyor.


Yaban hayvanları zarar veremiyor


Su ihtiyacı duymayan, dikenli olduğu için yaban hayvanlarının da zarar veremediği kapari meyvesi piyasada 2.5 Euro'dan satılıyor. Küçük ve karpuz denilen büyük olmak üzere iki ebatta hasat ediliyor. Taze haldeki meyveler daha çok alıcı buluyor. Ancak büyük ebattaki meyveler ucuza satılsa da kilogram olarak ağır olduğu için kazanç aynıya geliyor. Hasat günlük yapılırsa taze meyveler elde edilebiliyor. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Yaban, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Değersiz diye arazilerden söktükleri bitkinin kilosu 2.5 Euro - Son Dakika Ekonomi

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