Son Dakika Haberleri: "Değirmen" kitabının yazarı İlyas Toprak'tan, Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret
Son Dakika Güncel 'Değirmen' kitabının yazarı İlyas Toprak'tan, Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret - Son Dakika

"Değirmen" kitabının yazarı İlyas Toprak'tan, Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

6 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Erzincan Tanyeri Derneği yazarlarından ve Milliyet Gazetesi eski çalışanı İlyas Toprak ve Cumhuriyet Halk Partisi Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ı Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Erzincan Tanyeri Derneği yazarlarından ve Milliyet Gazetesi eski çalışanı İlyas Toprak ve Cumhuriyet Halk Partisi Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ı Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırladı.


Görüşme sırasında yazar İlyas Toprak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kültür, sanat, edebiyat ve spor gibi farklı alanlarda yaptığı atılımları takdirle takip ettiğini belirterek, Erzincan'a bağlı Tanyeri nahiyesini anlatan "Değirmen" adlı ilk romanını kendisine takdim etti.


Başkan Gökhan Yüksel de konuğunun nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kartal'a artı değer katacak proje ve çalışmaları, vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.


'İlyas Toprak kimdir'


1954 yılında Erzincan'da doğan İlyas Toprak, 1970-1974 yılları arasında Avusturya'da Viyana Büyükelçiliği'nde çalıştı. Yirmi altı yıl Milliyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra emekli oldu. Doğduğu yer olan Erzincan'a bağlı Tanyeri Nahiyesini anlattığı "Değirmen " isimli romanı ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade ediyor "Çocukluğumda seyahat ederken Tanyeri'ne an gelir toprağında doğan ağaları, beyleri, marabaları, yamacından akan pınarları, gökyüzünün derinliklerine başını kaldırmış yüce dağlarını, Fırat vadisinde esen yelin hırçın sesini, tarlalarında savrulan başakların hışırtısını, orağın sesini, tırpanın sesini toprağın bereketini, karasabanı, kızgın güneşte yanmış insanın tenini, nasır tutmuş ellerini yazacağımı düşlerdim Değirmen'e. Değirmen, bir Tanyeri romanı, aşkın ve özgürlüğün romanı." İlyas Toprak kitabını iki buçuk yıllık bir çalışma sonunda tamamladı. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rizelinin hatalı parka dikkat çektiği anonsa sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Karı-koca iş hayatını bırakıp köyde yumurta üretmeye başladı! Şimdi huzurla yaşıyorlar Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Değirmen" kitabının yazarı İlyas Toprak'tan, Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]