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Değirmenaltı Mahallesi Gönül Belediyeciliği ile 5 günde plaj sahibi oldu

1 saat önce

Geçtiğimiz hafta Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Güneş ile birlikte sahil boyunca incelemelerde bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşların talebine sessiz kalmayarak ekiplere talimat verdi.

Değirmenaltı Mahallesi Gönül Belediyeciliği ile 5 günde plaj sahibi oldu, System.String[]

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Değirmenaltı Mahallesi'nin en büyük sorunu olan, yaydığı kötü koku ile mahalle sakinlerini ve yazlıkçıları olumsuz yönde etkileyen Değirmenaltı sahilini, 5 günde yosunlardan arındırarak plaja çevirdi.

DEĞİRMENALTI MAHALLESİNE 5 GÜNDE PLAJ KAZANDIRILDI

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sahil şeridini kaplamış ve kötü kokuya sebep olan yosunları temizleyerek çalışmalara başlarken sahildeki kayaların düzenlenmesi, denizin temizlenmesi ve son olarak da deniz kumunun sahil boyunca yayılması işlemini 5 günün sonunda tamamladı.

ATIL DURUMDAKİ YOL DA HİZMETE AÇILDI

Sahile inen ve atıl durumda olan yolu da hizmete açan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel taraflı tarafsız tüm vatandaşların takdirini toplamayı başardı.

YÜKSEL: "ŞEHRİMİZE VE MAHALLE SAKİNLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "5 günde plaj kazandırdık! Geçtiğimiz Çarşamba günü bölgede yaptığımız incelemenin ardından Perşembe sabahı itibariyle çalışmalarına başladığımız temizlik ve kumsal oluşturma çalışmalarında sona geldik. Bu süreçte, sahile inen ve atıl durumda olan yolu da vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Şehrimize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:37 Kaynak: Bültenler
Tekirdağ, Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa
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