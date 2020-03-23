Değirmençay Barajı ile Mersin'de 31 bin 310 dekar arazi sulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen Mezitli Erçel Projesi kapsamında inşa edilen Değirmençay Barajı'nda yüzde 13'lük fiziki gerçekleşme sağlanırken, baraj ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla toplam 31 bin 310 dekar tarım arazisi sulanacak.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlük, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmanın yanı sıra yerleşim yerleri ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de su yapılarının artması da bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda, Mezitli Erçel Projesi kapsamında Erçel Deresi üzerinde sulama ve içme suyu amacıyla inşa edilen Değirmençay Barajı'nda yüzde 13'lük fiziki gerçekleşme sağlanırken, baraj ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla toplam 31 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajda 677 metrelik derivasyon tüneli tamamlandı, diğer kısımlardaki çalışmalar ise devam ediyor.

Temelden 110,5 metre yüksekliğe sahip olacak Değirmençay Barajı 37,5 milyon metreküp su biriktirebilecek.

Barajın su tutmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği elde edilecek. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sunulması ve yapılacak sulu tarımla, 2019 birim fiyatlarıyla, milli ekonomiye yıllık 35 milyon 31 bin liralık gelir sağlanması hedefleniyor.

Düzce'nin içme suyu sorununu ortadan kalktı

Öte yandan DSİ, Düzce'ye yaptığı yatırımlarla da mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Genel Müdürlük, 2 sulama göletinin (Akçakoca Altunçay ve Çilimli Yenivakıf) inşaatını sürdürüyor. Ayrıca 1 sulama göletinin planlama ve proje çalışmalarını tamamlayan DSİ, bu kapsamda Düzce'nin bereketli topraklarına 3 sulama tesisi yapmayı planlıyor.

Düzce'de 6 bin 830 dekar araziyi daha suya kavuşturmayı amaçlayan DSİ, böylece çiftçilere yıllık 5 milyon 122 bin 500 lira zirai gelir artışı sağlanmasını öngörüyor.