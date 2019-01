Değirmenci'den Teşviklere Destek

Metal sektörünün önde gelen sendikalarından Özçelik-İş Sendikasının Genel Başkanı Yunus Değirmenci, hükümetin son dönemde başta otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlerde uygulamaya koyduğu ÖTV ve KDV indirimleri dahil tüm teşviklerin işçi kesimine de can suyu olduğunu kaydetti.Konuyla ilgili açıklama yapan Değirmenci, bu indirimlerin işverenlerin, esnafların ve vatandaşların yanı sıra işçi kesimine de rahat bir nefes aldırdığını ifade etti. "Fabrikalarda çarkların dönmesi, işçi arkadaşlarımızın alınteri akıtarak ailelerinin rızıklarını kazanmaya devam etmeleri bizim için hayati derecede önemliydi" diyen Değirmenci, " Hükümet , tüm kesimlere yansıttığı bu teşvikler sayesinde fabrikalarda çarkların da dönmesini sağlamıştır. Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde fabrika çarklarının dönmeye devam etmesi hayati derece önemliydi ve ziyaret ettiğimiz fabrikalarda çarkların döndüğünü, arkadaşlarımızın alınteri akıttığını görmek bizleri mutlu etmiştir. Bu zorlu dönemde hiçbir arkadaşımızın işini kaybetmesini istemiyoruz. Bunun için Hükümetimizin özellikle çalışan kesimin lehine olan teşvikleri ve indirimleri hayata geçirmeye devam etmesini bekliyoruz. Sanayicimiz de insanımıza, işçimize yatırım yapmaktan çekinmemelidir. İş adamlarımız fabrikasının bacasını tüttürmeye devam etmekten korkmamalıdır. Devletiyle milletiyle inşallah üreterek, kazanarak, kazandırarak bugünleri de geride bırakacağız" dedi.Özellikle yerli ve milli olan ne varsa milletimizin bu ürünlere yönelmesini çağrısında bulanan Değirmenci, kendi ürettiğimizi tüketmeden ekonomik kalkınmanın eksik kalacağını ifade etti."İstihdam seferberliği ruhu her zaman taze tutulmalıdır" diyen Değirmenci, "İstihdamın artırılması için hem devletimiz hem de işverenler ellerini taşın altına koymaya devam etmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl işverenlere yaptığı 'İstihdam Seferberliği' çağrısı unutulmamalı, iş arayan, işsiz kalan vatandaşlarımız iş gücüne acilen dahil edilmelidir" ifadelerini kullandı."Büyüyen Türkiye 'yi hazmedemedikleri ortada"Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaları, yapay ve spekülatif olarak nitelendiren Değirmenci, "Her yönden büyüyen, gelişen, dünyada söz sahibi olan bir Türkiye'nin varlığı, bugüne kadar istedikleri gibi at koşturan özellikle batılı ülkeleri rahatsız etmiştir. Türkiye'nin şahlanışını ABD dahil birçok ülkenin hazmedemediği ortadadır" diyerek kriz çığırtkanlığı yapanların bu senaryodan da ellerinin boş döneceğini belirtti. - KARABÜK