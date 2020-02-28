Değirmenci: "İdlib'te sözün bitti yerdeyiz, yılanın başı derhal ezilmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Değirmenci: 'İdlib'te sözün bitti yerdeyiz, yılanın başı derhal ezilmelidir' - Son Dakika

Değirmenci: "İdlib'te sözün bitti yerdeyiz, yılanın başı derhal ezilmelidir"

6 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "İdlib'te sözün bittiği yerdeyiz.

Değirmenci:

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, " İdlib'te sözün bittiği yerdeyiz. Devletimizin alacağı her kararın, ordumuzun vereceği her mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" açıklamasında bulundu.


Askerlerimizi şehit eden katillerin artık sonu gelmiştir diyen Değirmenci, "Ne Rusya'nın ne de Amerika'nın bölgemizdeki kanlı hesaplarına bakılmadan yılanın başı bir an evvel ezilmelidir" dedi.


Suriye'nin İdlib kentinde askerlerin şehit edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türk milletine ve şehit ailelerine baş sağlığı dileyerek, şehitlerin kanlarının yerde bırakılmaması için tüm askeri seçeneklerin masaya yatırılarak, bir an önce şehitlerin intikamının alınması gerektiğinin altını çizdi.


Türk askerinin Suriye İdlib'te insanlık dramını engelleyen ve sınır boylarının güvenliğini sağlayan bir anlayışla orada bulunduğunu kaydeden Değirmenci, "Milyonlarca Suriyeliyi misafir eden Türkiye gibi bir ülkeye reva görülen askerlerinin şehit edilmesi ise bundan sonra konuşacak bir şey kalmamış demektir. Başta Esad haini olmak üzere diğer eli kanlı katillere yaptıkları aşağılık saldırının bedeli canlarıyla ödetilmelidir. Ucu kime dokunursa dokunsun, bedeli ne olursa olsun, bu alçak saldırının hesabı en ağır şekilde sorulmalıdır" ifadelerine yer verdi.


"Bölgede gözünü para ve petrol hırsı bürümüş küresel güçlerin artık ne dediğinin bir önemi kalmamıştır" diyen Değirmenci, "Sivilleri bombaların altından çekip çıkaran, her daim masada uzlaşı çabası sergileyen Türkiye, bu süreçte tüm ülkeler tarafından yalnız bırakılmıştır. Yaşadığımız acılara kör ve sağır olanlara da bu süreçte gerek sınır kapılarımızın milyonlarca mülteciye açılmasıyla gerekse diplomasi yoluyla iyi bir ders verilmelidir" diye konuştu.


"Gün birlik günüdür"


Suriye meselesinin artık günlük siyaset malzemesi olmaktan çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Genel Başkan Değirmenci, "Tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Suriye'de yaşananları birlik ve beraberlik içerisinde ele almalıdır. Gün milletimizle birlikte bir ve bütün olma günüdür. Çünkü oynanan oyunların, yapılan hesapların büyüklüğünden düşmanlarımızın sinsiliğini artık kavramamız gerekiyor" dedi. - KARABÜK

Hak İş, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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