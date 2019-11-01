Değirmenciler Antalya'da buluştu

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Antalya'da Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi programını gerçekleştirdi.



Yerli yabancı birçok katılımcı ve iş adamının katıldığı Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi programı Antalya'da gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, sektöre dair önemli açıklamalarda bulundu.



Türkiye'ye katma değer üretmeye devam ettiklerini söyleyen Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "DESMÜD olarak 135 ülkeye makine ihraç ediyoruz. Ülkemizin makine ihracatının yüzde 25'ini DESMÜD olarak biz gerçekleştiriyoruz. Tamamen yerli ve milli üretim olan ve bu ülkenin öz evlatlarının elinden çıkan makinelerimizi dünyaya pazarlıyor, ülkemizi layık olduğu şekilde temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Yıl sonu ihracat hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu aktaran Demirtaşoğlu; "Bugün ikincisini düzenlediğimiz Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi programımızda şunu altını çizerek belirtmek isterim ki, bu yılın sonunda ihracat hedefimiz 2 milyar dolar, 2020 yılında 2,6 milyar dolar ve Cumhuriyetimizin 100. yılında ihracat hedefimiz 7 milyar dolar. Biz devletimize omuz vermeye, ülkemize katma değer üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Bugün bizler ülkemize sadece dolar girdisi sağlamıyor, istihdam da sağlıyoruz. Sektörümüzde çalışan 35 binden fazla insanımız var. Bu rakam çarpan etkisiyle 100 binleri geçiyor. Bu anlamda da vatan, millet için daha fazla neler yapabilirizin peşindeyiz. Dünyada lider konumda olan Türk değirmencilik sektörü, ülkemizde yeterli desteği göremiyor. Ancak bu sorunu da aşıp, sektörümüzün hak ettiği ilgiyi görmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.



"Devletimizin şartsız arkasındayız"



Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen terör saldırıları ve ekonomik yıpratma tehditleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Zeki Demirtaşoğlu, "Tarihte nice destanlar yazan aziz milletimiz bu tür sıkıntılara, tehditlere boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hiç şüphe yoktur ki, ekonomik anlamda çökertilmek istenilen ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta ve hedeflerine emin adımlarla yürümektedir. Bir takım rüyaya dalıp ülkemiz üzerine hayale dalanlar, rüyalarından kabusla uyanacaklarını çok iyi bilmelidir. Bu anlamda DESMÜD olarak her zaman devletimizin yanında, omuz omuzayız" dedi.



Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile sergi açılışı gerçekleştirildi. - ANKARA