Değirmendere grup yolu çalışmaları başladı - Son Dakika

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Şaphane ilçesinde devam eden yol çalışmalarını inceledi ve Belediye Başkanı Rasim Daşhan'ı makamında ziyaret etti.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak ve Şube Müdürü Rıfat Hatipoğlu, belediyemizi ziyarette bulunarak İlçemiz yolları hakkında istişare de bulundular. Şaphane ilçemizin diğer ilçe bağlantılarının çıkış ve gurup yolu olan Değirmendere yol bakım onarım çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı. Bu yol ile Hisarcık Emet bağlantı yolumuz köpenez köyü üzerinden çok kısalmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA