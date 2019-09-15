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Değirmendere şehitleri anıldı

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Değirmendere Köprüsü'nde 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 9 kişi anıldı.

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Batman'ın Kozluk ilçesindeki Değirmendere Köprüsü'nde 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 9 kişi anıldı.

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) Başkanı Hasan Demir, Değirmendere Köprüsü'ndeki programda yaptığı konuşmada, 15 Eylül 1992'de köprü üzerinde arasında güvenlik korucularının da yer aldığı 9 kişinin katledildiğini hatırlattı.

Terör örgütünün, gerçekleştirdiği saldırılarla yöre insanını sindirmeyi amaçladığını vurgulayan Demir, "Ama hesaba katmadığı şu, buradaki vatandaşlarımız katliamlara karşı daha da güçlenmiş, katledilenlerin çocukları da vatanına daha da bağlanmıştır. Çanakkale Savaşı'nda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde nasıl bu millet esareti kabul etmediyse bundan sonra da esareti kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra etkinliğe katılanlar ve şehit yakınları "Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde gittikleri mezarlıkta şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Şehitler için okutulan mevlidin ardından sona eren programa, İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, Kozluk Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hikmet Gülşen ve vatandaşlar katıldı.

Değirmendere Köprüsü üzerinde pusu kuran PKK'lı teröristler, köy minibüsünü silahla taradıktan sonra ateşe vermişti.

Saldırıda, Cemal Demir, Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul ve Ahmet Durmaz şehit düşmüş, Abdullah Yıldız, Abdurrezzak Çelik, Reşat Saygı, Sabri Gülşen ile Zeki Pınar yaralanmıştı.

Değirmendere, Kozluk, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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