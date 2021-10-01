Değirmendere Sezai Karakoç Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük Değirmendere Sezai Karakoç Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı.

HÜRRİYET CADDESİ'DE ASFALTLANACAK

Toplu taşıma araçları güzergahı olan 300 metre uzunluğundaki Değirmendere Sezai Karakoç Caddesi'nde üstyapı çalışmaları kapsamında 800 ton plent miks temel serimi, 600 ton da asfalt serimi yapılacak. Gölcük'te üstyapı çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde Çarşamba Pazarının kurulduğu 1 kilometre uzunlukta Hürriyet Caddesinde de üstyapı çalışmaları için asfaltlama yapacak.