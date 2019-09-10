Son Dakika Haberleri: Değirmendere ve Halıdere sahillerine yağmursuyu kanalları
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Değirmendere ve Halıdere sahillerine yağmursuyu kanalları

7 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda su birikintileri oluşan bölgelere yağmursuyu gider kanalları inşa ediyor.

Değirmendere ve Halıdere sahillerine yağmursuyu kanalları, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yaşanabilecek su birikintilerini önlemek amacıyla belirli bölgelere yağmursuyu giderleri inşa ediyor. Bu kapsamda Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar ve Halıdere sahilinde yağmursuyu giderleri inşa etti.

DEĞİRMENDERE SAHİLİNE YAĞMURSUYU GİDERİ YAPILDI

Değirmendere sahili Yüzbaşılar Mevkiinde aşırı yağışlarda üst yollardan gelen su, sahil yolunda birikintilere neden olabiliyor. Araçların ve vatandaşların zor durumda kalmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridindeki bazı noktalara yağmursuyu gider kanalı inşa etti. Çalışmalar doğrultusunda araç ve yaya yollarına gider boruları döşendi. Gider borularının döşenmesi sonrası yol eski haline getirildi.

HALIDERE SAHİLİNDE 3 YERDE ÇALIŞMA YAPILDI

Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gölcük Halıdere Sahilindeki Yalı Cami ile ilkokulu arasındaki bölgede de yağmursuyu gider imalatı gerçekleştirdi. Ekipler Halıdere Yalı Cami ile İlkokul arasında bulunan bölgedeki üç yerde kırım yaparak gider borularını ve ızgara kapaklarını yerleştirdi. Çalışmalar sonrasında beton atılarak parkelerin imalatları yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde su birikintilerine neden olan yerlerde yağmursuyu gider hattı imalatlarına devam ediyor.

Değirmendere, Halıdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:21 Kaynak: Bültenler
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