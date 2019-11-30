Son Dakika Haberleri: Değirmenin bakımını yaparken başına demir çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Değirmenin bakımını yaparken başına demir çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Değirmenin bakımını yaparken başına demir çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'da değirmenin bakımın yapmak isterken kafasına küskünün çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Değirmenin bakımını yaparken başına demir çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da değirmenin bakımın yapmak isterken kafasına küskünün çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanındaki elektrikli değirmenin bakımını yapan Fikri Beşikçi (83), küskü ile değirmen taşını kaldırmak istedi. Küskü, değirmen taşından kurtularak yaşlı adamın kafasına çarptı. Olayı önemsemeyen yaşlı adam çalışmasına devam etti. Yaşlaşık 10 gün sonra rahatsızlanarak ailesi tarafından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Fikri Beşikçi, kalp krizi şüphesiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Ayvacık, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
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