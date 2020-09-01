- Değirmenler kış hazırlığı için dönmeye başladı - Son Dakika

- Değirmenler kış hazırlığı için dönmeye başladı

AĞRI - Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte, kış hazırlığı yapmaya başlayan vatandaşlar değirmenlerin yolunu tuttu.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Ağrı'da da kış hazırlığı yapmaya başlayan vatandaşlar buğday öğütmek için değirmenlerin yolunu tuttu. İlçe ve köylerde hasadı tamamlan buğdaylar kazanlarda kaynatıldıktan sonra öğütülmek üzere değirmenlere taşındı. Kaynatılıp kurutulan buğdaylar tavlama makinesinden geçirilerek, taş değirmenlerde öğütülüyor. Öğütülen buğdaylar tekrar yıkanıp kurutuluyor. Daha organik ve lezzetli olmasında dolayı buğday ve mısır öğütme, arpa ve bulgur kırma işlemleri için tercih edilen değirmenler, hasat zamanının da tamamlanmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor.

Ağrı'da yaşayan ve 2001 yılından beri değirmencilik yapan Ferdi Gerbal, kış hazırlığı için çevre köy ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın geldiğini söyleyerek, "Ağrı'nın çevresindeki tüm köy ve ilçelerden geliyorlar. Bulgur, den ve un getiriyorlar kış hazırlıkları için. Onları yapıp gönderiyoruz. Bulguru kaynatıp getiriyorlar. Bunun dövülmesi var, dövüldükten sonra ise çekmesi var. Dövülmesi yarım saat sürüyor. Daha sonra çekmesi ve 3 ayrı elekten geçmesi ile birlikte toplam 1 saat sürüyor. Bunun dışında den var. Kaynatılmadan getiriliyor. Makinaya koyuyoruz. Taşlar üzerinde dönüyor. Daha sonra başka bir makinada köftelik hale getiriliyor ve bitiyor işlemi. Ben bu işi kendi patronumdan öğrendim. Van'da çalışıyordum daha önce. Sonra gelip değirmen açtım. 2001 yılından beridir de bu işi yapıyorum." İfadelerine yer verdi.