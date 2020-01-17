Değirmenler Türkiye için dönecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Değirmenler Türkiye için dönecek - Son Dakika

Değirmenler Türkiye için dönecek

6 saat önce

Yel değirmenleriyle ünlü Hollanda'da Uluslararası Turizm Fuarı Vakantiebeurs devam ediyor.

Değirmenler Türkiye için dönecek, System.String[]

Yel değirmenleriyle ünlü Hollanda'da Uluslararası Turizm Fuarı Vakantiebeurs devam ediyor. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "2014 yılında ağırlanan 1 milyon 300 bin Hollandalı turist sayısını 2020'de aşacağız" dedi.


Sektör kuruluşlarını, tüketicileri, tur operatörlerini, seyahat acentelerini ve konaklama sektörünü bir araya getiren turizm fuarı Vakantiebeurs, Hollanda'nın Utrecht şehrinde devam ediyor. Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) temsil ediyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, fuar alanında temaslarda bulunuyor. İzlenimlerini aktaran ve yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi veren Dahaoğlu, fuar alanının girişinde güzel bir konuma sahip 628 metrekarelik bakanlık standında Alanya tanıtımı yaptıklarını, Alanya otel işletmecilerinin geniş katılımla fuarda yer aldıklarını söyledi.


"Sosyal medya fenomenleri ağırlanacak"


Fuarın halka açılan ikinci gününde yoğunluğun arttığını söyleyen Dahaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Erdem Acır'dan aldığı bilgiye göre 1 milyon 100 bin Hollandalının 2019'da Türkiye'ye geldiğini, 2020 hedeflerinin ise 2014'de yakalanan 1 milyon 300 bin rakamı olduğunu dile getirdi. Dahaoğlu, "Sosyal medya fenomenlerinin ve basın mensuplarının Alanya'da ağırlanması konusunda Sayın Acır'dan destek alacağız" dedi.


Tur operatörleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi veren Dahaoğlu, "Türkiye ile çalışan tur operatörleri TUI, Corendon, Sunweb ve FTI büyük stantlar açarak fuar alanında çalışmalarını sürdürüyorlar. TUI yetkilileri geçen yıla oranla erken rezervasyonlarda yüzde 20 artış yakaladıklarını söylüyor. Corendon yetkilileri ise geçen yıla göre yüzde 10 artışın üzerinde rezervasyon aldıklarını belirttiler. İlk gün, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Lahey Büyükelçimiz Şaban Dişli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirimiz Erdem Acır, Antalya Valimiz Münir Karaloğlu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İbrahim Acar, standımızı ziyaret ettiler ve çalışmalara destek verdiler. Yaptığım görüşmeler ışığında ve tanıtım planlamalarına baktığımda 2020'de 1 milyon 300 bin Hollandalı turist sayısını aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Hollanda, Türkiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:41:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Değirmenler Türkiye için dönecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]