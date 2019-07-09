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Değirmenönü'nde kurslar başladı

2 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi'nde çocuklar için düzenlediği yaz dönemi sanat okulunda dersler başladı.

Değirmenönü'nde kurslar başladı, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi'nde çocuklar için düzenlediği yaz dönemi sanat okulunda dersler başladı. Kültür Merkezinin Türk edebiyat, müzik, sinema ve tiyatro dünyasının unutulmazlarının adını taşıyan sınıflarında diksiyondan keman ve dramaya 24 branşta kurslar hafta içi her gün devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, kentin tam merkezinde dev ağaçlarla kaplı, restore edilmiş eski Rum evleriyle birlikte küçük bir amfi tiyatronun da bulunduğu, kuş ve böcek seslerinin hiç eksik olmadığı Değirmenönü Kültür Merkezi'nde yaz aylarıyla çocuklarını sesleri yankılanmaya başladı.

Çocuklarının yaz tatilini farklı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak isteyen ailelere farklı bir imkan sunan Muratpaşa Belediyesi, Değirmenönü'nü çocuklar için sanat okuluna dönüştürdü. Gitardan bağlamaya, yan flütten darbukaya, kemana ve orga, tiyatro ve diksiyondan dansa 24 aynı branşta açılan kurslara 7 – 14 yaş arası 1379 çocuk kurslara kayıt yaptırdı. Kültür Merkezinin Cem Karaca, Levent Kırca gibi Türk edebiyat, müzik, sinema ve tiyatro dünyasının unutulmazlarının adını taşıyan sınıflarında gerçekleşen dersler 30 Ağustos'a kadar devam edecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
Muratpaşa, Edebiyat, Güncel
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