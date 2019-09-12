Değişen avlanma derinliği yasağı tartışması

YASAL avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine Trabzon'daki kıyı balıkçıları tepki gösterirken, balıkların başka ülkelerin kara sularına yöneldiğini belirten büyük tekne balıkçıları ise kararı olumlu karşıladı. Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, avlanma derinliği 24 metreyle sınırlı kalması halinde, büyük balıkçıların, kapatma noktasına geleceğini belirtti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş de, balıkçılığın korunması için derinlik yasağının azaltılması yerine daha fazla olması gerektiğini söyledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla Karadenizli balıkçılar, kısmetlerini aramaya devam ediyor. Trabzon'da da balıkçılar, yeni sezonda avlanma çalışmalarını sürdürüyor. Deniz suyunun henüz istenilen seviyede soğuk olmaması nedeniyle palamut başta olmak üzere umduğunu bulamayan balıkçılar, mezgit ve istavritin yüzleri güldürdüğünü söyledi. Balıkçılar, Karadeniz'de ilerleyen günlerde balık bereketinin artacağını umuyor.

AVLANMA DERİNLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

Kentte, kıyı balıkçıları, yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine yönelik kararın, balıkçılığın geleceğini tehlikeye sokacağını öne sürerek, tepki gösterdi. Balıkların başka ülkelerin kara sularına yöneldiğini belirten büyük tekne balıkçıları ise yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesini olumlu karşıladı.

'KARARI OLUMLU GÖRMEK LAZIM'

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine yönelik kararını değerlendirdi. Balıkların Karadeniz'den geçiş güzergahlarının kıyıdan olduğunu ve balığı avlayamadan Karadeniz'e kıyısı olan başka ülkelere kaçtığını belirten Mutlu, 'Şimdi küçük balıkçı 'balığı koru' diye imza kampanyası başlatıyor. Küçük balıkçının yaptığı yatırımla büyük balıkçının yaptığı yatırım bir mi' Karadeniz Bölgesi'ndeki deniz 24 metreye uygun değil. Burada ki mağduriyetin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Kafes balıkçılığı yetiştiricileri var. Denizde kurulan kafeslere 200 metre yaklaşamıyorsun. Kurulduğu yerler 30 ile kırk metre arasında yani biz otomatikman zaten 50 metreye yaklaşamıyoruz. Kimse bilmeden konuşmasın. 24 metrenin büyük balıkçılığa kesinlikle çok büyük zararı var. Avlanma derinliği 24 metreyle sınırlı kalırsa, büyük balıkçılar, kapatma noktasına gelir. Teknelerin maliyetleri zaten 15 milyonu bulmaya başladı, yazık günah bu insanlara. Kararı olumlu görmek lazım? dedi.

'DERİNLİĞİN AZALTILMASI YERİNE FAZLALAŞTIRILMASI GEREK?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş de, balıkçılığın korunması için derinlik yasağının azaltılması yerine daha fazla olması gerektiğini söyledi. Düzgüneş, "İşin ilginç tarafı bu derinlik yasağının kaldırılmasını isteyenler küçük tekneler değil de büyük tekneler olması. Neredeyse daha kıyıya yaklaşırlarsa karaya oturma riskleri var. Ama gırgır ağlarının seçici olmadığını düşünürsek daha kıyıda ve sığ sularda avlanması halinde korunması gereken balıkları avlayacaktır. Balıkçılığı kurtarmak istiyorsak derinlik yasağının azaltılması yerine daha da fazlalaştırılması gerekir" diye konuştu.

'COĞRAFİ YAPI, 24 METRE YASAĞINA UYGUN DEĞİL'

Bölgede büyük balıkçı teknesi ile balıkçılık yapan Engin Şahin, kararı olumlu bulduğunu anlatarak, "Karadeniz bölgesinin coğrafi yapısı, 24 metre yasağına uygun değil. Biz denizden açıldıktan 100 metre sonra bin metre derinliğindeki kuyuya düşüyoruz. Balık, kıyıdan gittiği için bizim balığı avlamamız için mecburen 18 metreyi görmemiz lazım. Biz bu balığı tutmazsak zaten bu balık bu sahilden göç ediyor. Giremediğimiz sulardan göç eden balık Gürcistan'a ya da Rusya'ya gidiyor. Bizde balığın peşinden gidiyoruz. Kendi ekonomimize kazandıracağımız parayı gidip onlara veriyoruz. Para ile oradan balık avlayıp getiriyoruz. 24 metre yasağı bizim aleyhimize oldu? ifadelerinde bulundu.

'VEBALİNİ KİMSE ÖDEYEMEZ'

Yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine yönelik kararın, balıkçılığın geleceğini tehlikeye sokacağını öne süren küçük balıkçı Güven Sesli ise, şöyle dedi:

"24 metreye bunu çıkaranlar bunu bir şey bildikleri için çıkardılar zaten. 18 metreye ya da ondan daha aşağıya inmesi demek; küçük balıkçılığı bitirmek demek. Denize geleceğimize ve çocuklarımıza çok saygısızlık olur. Buraları büyük teknelere müsaade edersen, bu katliam olur. Büyük tekneler, yavrusundan büyüğüne kadar bütün balıkların hepsini toplayıp alacak. Yavrulamaya, çoğalmaya müsait bırakmazsan, o bölgeleri ve balıkçılığı bitirsin. Yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesinin vebalini kimse ödeyemez."