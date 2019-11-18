Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) Direktörü Cem Gürdeniz, Türkiye'nin son dönemde Doğu Akdeniz'de yürüttüğü politikalara ilişkin, "Bugün Doğu Akdeniz'den dışlanmaya ve izole edilmeye çalışılan Türkiye devleti, tarihi tekrar ettirmez. Yüzyıl önce denenen ve başarılamayanı bugün Mavi Vatan için hayal etmek beyhudedir." ifadesini kullandı.

Gürdeniz, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, Değişen Dünya Düzeni ve Doğu Akdeniz'de Mavi Savaşlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, küresel düzende "tektonik kırılmalar" yaşandığını söyledi.

21'inci yüzyılın Asya için önemli olduğu kadar okyanuslar için de önemli olacağına değinen Gürdeniz, bu kapsamda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de donanımlı şekilde Doğu Akdeniz'de hazır olduğunu belirtti.

Gürdeniz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki jeopolitik geleceğinin üç ayak üzerinde şekillendiğine işaret ederek, "Bunlar, Avrupa Birliği tarafından gasbedilmek istenen 150 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ın korunması, denize çıkışı olan kukla sözde bir Kürt terör devletçiğinin önlenmesi ve Anadolu yarım adasının güney eksendeki en büyük güvencesi KKTC'nin, bağımsız varlığının sonsuza kadar sürdürülmesidir." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de yürütülen politikaların son derece önemli olduğunu vurgulayan Gürdeniz, şunları kaydetti:

"Beşparmak dağları düşman elinde kaldığı sürece, Anadolu'da kimse rahat uyuyamaz. Bu mirası koruyacağız. Zira Anadolu'nun savunması denizde başlar. Bugün Doğu Akdeniz'den dışlanmaya ve izole edilmeye çalışılan Türkiye devleti, tarihi tekrar ettirmez. Yüzyıl önce denenen ve başarılamayanı bugün Mavi Vatan için hayal etmek beyhudedir. Sevr Anlaşmasını yüz yıl önce emperyalizmin en güçlü döneminde yırttık attık."