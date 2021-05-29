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Değişen dünyada 'güvenlik' kavramı masaya yatırıldı - Son Dakika

Değişen dünyada 'güvenlik' kavramı masaya yatırıldı

29.05.2021 12:33
Değişen dünyada 'güvenlik' kavramı masaya yatırıldı, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anayurt Güvenliği Konferansı', 7 ülkeden dünyaca tanınmış 28 akademisyeni buluşturarak, disiplinler arası fikirlerin bütüncül olarak tartışılmasını ve kavram hakkında vizyoner yaklaşımlar üretilmesini sağladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anayurt Güvenliği Konferansı', 7 ülkeden dünyaca tanınmış 28 akademisyeni buluşturarak, disiplinler arası fikirlerin bütüncül olarak tartışılmasını ve kavram hakkında vizyoner yaklaşımlar üretilmesini sağladı.

Koordinatörlüğünü, HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan'ın üstlendiği uzaktan erişim yoluyla gerçekleşen konferansta güvenlik kavramı farklı boyutlarıyla ele alındı.

Güvenlik kavramının; savunma yanında doğal afet, nükleer, sosyal medya, pandemi, göç, toplumsal, çevre, insan ve insanlık gibi farklı boyutlarının ele alındığı konferans, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin açılış konuşmasıyla başladı.

PANDEMİ BÜTÜN GÜNLÜK RUTİNLERİMİZİ DEĞİŞTİRDİ

Güvenliğin disiplinler arası ve bütünsel olarak ele alınması gereken bir kavram olduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Dereli, "Mevcut durumda ortaya çıkan yeni endişeler var. Örnek olarak, pandemi bütün günlük rutinlerimizi değiştirdi ve bizleri kaygılandırarak tüm süreçlerimizi yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Güvenlik ile ilgili yeni kaygılarımızın hayatımızı gelecekte nasıl değiştireceğini tam olarak bilmiyoruz. Pandemi, doğal afetler, iklim değişikliği, sosyal medya, uzay siyaseti, siber çevre, yaşam tarzı, kültürel zorluklar ya da korumacılık gibi pek çok konu, bizi güvenlik alanında mevcut kavramsallaştırmaları yeniden gözden geçirmeye itiyor. Bu konuların birer güvenlik problemi olarak da ele alınabileceği, modellenebileceği ve çözülebileceği aşikar. Bu nedenle Anayurt Güvenliği önemli bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

Dört panelin yer aldığı Konferansın ilk bölümünde 'güvenlik' kavramı farklı yönleriyle değerlendirildi. Panelde; Kings College'dan Dr. Michele Groppi, İtalya, Birleşik Krallık ve İsrail'deki güvenlik algısını ele alırken, HKÜ'den Dr. Murat Aslan, İstihbarat Teori ve Uygulamalarını; Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Medyanın Güvenlik Kavramına Etkisini ve Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ise güvenlik kavramını detayları ile tartıştı.

STRATEJİ VE TEKNOLOJİNİN GÜVENLİKLE ETKİLEŞİMİ

'Strateji ve Teknolojinin Güvenlikle Etkileşimi' konusu üzerinde durulan ikinci panelde; İtalyan Akademisyenler Prof. Dr. Roberto Mugavero ve Pietro Costanzo, 'Terör Örgütlerinin Yeni Yöntemleri ve Nükleer Güvenlik Konusunda Projeksiyonlar' üzerinde durdular.

Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şebnem Udum ise nükleer güvenlik kavramına yönelik araştırmasını ve nükleer güvenlik konusunu dinleyicilerle paylaştı. NATO Savunma Kolejinden Anas Al Gomaty ise Libya'daki gelişmeleri, güvenlik kavramının dönüşümü bağlamında tartıştı. HKÜ'den Doç. Dr. Ahmet Keser ise ABD'nin eğitim müfredatları ve örgütlenmesi üzerinden anayurt güvenliği algısını değerlendiren sunumunu gerçekleştirdi.

GÜVENLİĞİN YUMUŞAK BOYUTU

Üçüncü panelin ilk konuşmacısı olan Milano Üniversitesi'nden Prof. Alfred Ronchi, güvenliğin 'yumuşak' boyutu üzerinde durdu ve siber güvenliğe vurgu yaptı. Goerge Mason Üniversitesi'nden Hind Kabawat, toplum ve cinsiyet güvenliğine değinerek, devletlerin istismarını bir vaka olarak inceledi. IISS'den Dr. Umberto Profazio ise aşı diplomasisine yönelik araştırmasını sundu. Romanya

merkezli NSC'den İzel Selim, Romanya'nın stratejik güvenlik kültürüne yönelik sunumunu yaparken, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Efe, 'sosyal medya', Dr. Haydar Karaman ise 'sınır aşan suçla mücadele' konusunda güvenlik algılarını tartıştılar. Panelin son konuşmacısı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Yeşiltaş oldu ve güvenliğin değişen dinamiklerine yönelik araştırmasını kapsamlı bir değerlendirmeyle sundu.

TÜRKİYE MERKEZLİ GÜVENLİK ANALİZLERİ

Güvenlik kavramının çok yönlü tartışıldığı ve katılımın yoğun olduğu uluslararası konferansın son panelinde, alanın uzmanları tarafından 'Türkiye Merkezli Güvenlik Değerlendirmeleri' yapıldı. Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, İran'ın nükleer programını Türkiye'nin güvenlik kaygıları açısından ele aldı. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, yeni bir kavram olarak ekonomi güvenliğini, Türkiye özelinde değerlendirdi. Marmara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zuhal Mert, Kıbrıs sorununu 'Anayurt Güvenliği' bağlamında ele aldı. Daha sonra Dr. Pelin Aliyev PKK terörünün siyasi seçimlere etkisi konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Panelin son bölümünde, Smith College'dan Prof. Dr. Steve Heydeman ile George Mason Üniversitesi'nden Prof. Dr. Marc Gopin, genel bir değerlendirme yaparak ABD'nin değişen algısına yönelik tespitlerini dile getirdi.

Anayurt Güvenliği'nin alanın uzmanları tarafından çok yönlü olarak değerlendirildiği uluslararası Konferans, Hasan Kalyon Üniversitesi'nin Youtube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı ve aynı adreste ilgilenenlerin erişimine açıldı.


Değişen dünyada 'güvenlik' kavramı masaya yatırıldı
Değişen dünyada 'güvenlik' kavramı masaya yatırıldı
Değişen dünyada 'güvenlik' kavramı masaya yatırıldı

Sosyal Medya, Pandemi, Türkiye, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Değişen dünyada 'güvenlik' kavramı masaya yatırıldı - Son Dakika


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