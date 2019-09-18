Jandarma Genel Komutanlığınca yayımlanan "Değişen Güvenlik Algısı ve Jandarma" raporunda, jandarmanın kimligˆi, amacı ve topluma kars¸ı sorumlulukları ile vizyonu hakkında toplumu bilgilendirmek için planlı bir iletis¸im konseptinin uygulanmasının önemi vurgulandı.

Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde yer alan raporun önsöz kısmında, değerlendirmesine yer verilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık sadece yapılanın değil, bunun kamuoyu tarafından nasıl anlas¸ıldığının temel belirleyici hale geldiğini kaydetti.

Soylu, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sadece tehdidi savuşturmak değil, meseleyi çözmek için toplumun tamamıyla doğru bir iletişim kurabilmek, kamu düzenini tesis ederken hukuk ve demokrasi normlarından ayrılmamak, vicdanları rahatsız etmemek, güven vermek, insanların kendilerini güvende ve huzurlu hissetmesini sagˆlamak, zamanımızın bir gerekliligˆi olarak kars¸ımızda durmaktadır. Köklü geçmişinde başarı çıtasını her zaman yukarıda tutmuş olan Jandarma Genel Komutanlığımızın bu yeni dünya parametrelerini doğru okuma yönündeki çalışmaları, inanıyorum ki hem bugünümüze hem de yarınlarımıza ıs¸ık tutacaktır."

Raporda, suç ve suçluyla mücadelenin, güvenlik algısı bagˆlamında suç korkusunu da ortadan kaldıracak s¸ekilde yeniden degˆerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kolluk birimlerinin, halkın kendini ne kadar güvende hissettikleri yönünde vatandas¸ memnuniyetini hedeflemeleri, hizmet öncelikleri ile bu hizmetlerin sunus¸ biçimini buna göre s¸ekillendirmelerinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Yürüttüğü faaliyetlerde insanı ve insani degˆerleri ön plana alan "toplum destekli kolluk" anlayıs¸la hareket eden jandarma personelinin, insan hak ve özgürlüklerinin çagˆdas¸ anlamda kullanılabildigˆi güvenli bir ortam olus¸turması gerektiği ifade edildi.

Jandarma personelinin, vatandas¸la iletis¸iminde devletin ve jandarmanın imajını ve itibarını ön planda tutmasının önemli olduğu belirtilen raporda, kamuoyunun, jandarmanın faaliyetleri hakkında sürekli ve sagˆlıklı bir s¸ekilde bilgilendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda, kurumun hedefleri ve felsefesini sade ve net olarak anlatabilmenin yolları üzerinde çalıs¸manın önemine işaret edildi.

Personel hatalarını engellemek için her seviyedeki komutanın personelini yakından tanıması gerektiği vurgulanan raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Jandarmanın kimligˆi, amacı ve topluma kars¸ı sorumlulukları ile vizyonu hakkında toplumu bilgilendirmek maksadıyla planlı ve hayata geçirilebilir bir iletis¸im konsepti olus¸turulup uygulanması önem arz etmektedir. Verilen hizmetin vatandas¸lar ve kurumlar tarafından algılanması ve yansımasının ölçülerek dogˆru analiz edilmesi, alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi için üniversitelerden veya uzman firmalardan profesyonel yardım veya hizmet satın alınması önem arz etmektedir."