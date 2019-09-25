Değişen iklimle yükselen deniz seviyesi ve buzulların erimesine karşı hangi önlemler alınabilir?
19 dakika önce
H¨ükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) okyanusların ve kriyosfer yani dünyayı kaplayan buz tabakasının şu anki durumu ve geleceğini değerlendiren raporunda mücadele için önerilerini açıkladı
Buzullar eriyor, deniz seyiyesi yükseliyor, okyanuslar ısınıyor ve yaşanan ısınma okyanusların daha asitli ve daha az üretken olmasına nenden oluyor. Kıyılarda yaşanan aşırı hava koşulları daha da sertleşme eğiliminde.
H"ükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) okyanusların ve kriyosfer yani dünyayı kaplayan buz tabakasının şu anki durumu ve geleceğine ilişkin yayımladığı çarpıcı raporda durumu bu şekilde özetliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:30
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