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Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi - Son Dakika

Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi

27.06.2021 09:21

Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavına İbni Haldun Anadolu lisesinde giren adaylar değişen okul ismi nedeniyle geleceklerini belirleyecek sınava giremediler.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. TYT sınavına Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan İbni Haldun Anadolu Lisesinde giren adaylar, değişen okul ismi dolayısıyla sınav merkezini navigasyon üzerinden bulmakta güçlük çekti.

OKULUN DIŞ KAPISINDAKİ TABELA ÖĞRENCİLERİ YANILTTI

Öğrenciler, okul isminde yaşanan değişiklik dolayısıyla sınav merkezine son anda yetişebildiler. Okulun dış kapısında asılı olan Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tabelası adayların yanılmasına neden oldu.

Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi

BAZI ÖĞRENCİLER SINAVA GİREMEDİ

İsim değişikliğinden dolayı mağduriyet yaşayan ve sınava giremeyen öğrenciler, yaşanan soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundular.

Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi
Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi
Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İbni Haldun, Malatya, TYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi - Son Dakika


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