Türkiye ve dünyanın dört bir yanından katılımcıların buluşacağı Farkındalık Festivali kapsamında fiziksel, zihinsel, enerjisel açıdan tüm bünyeyi etkileyen, yenileyen ve arındıran çok güçlü değişim teknikleri uygulanacak. Sizi günlük hayatın rutininden çıkarıp stresi, korkuyu, depresyonu atmanızı ve anda kalmanın muhteşemliğini yaşamanızı sağlayacak "Değişim Teknikleri" ile buluşacağınız festival,hayatınızın en güzel ve en doğal haftasonu molası olacak. İstanbul'un yanıbaşında ister kendiniz ister sevdiklerinizle beraber katılabilir, hep birlikte değişmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Festival "Değişim Aşkını Yaşa" temasıyla hazırlanıyor. Her an, her durum ve her yaşta iyiye, güzele, pozitife doğru değişmenin mümkün olduğunu hatırlatmayı veyaşatmayı amaçlıyor. Doğada konforlu bir haftasonu geçirmek; sağlık, spor, eğlence ve huzurla değişmek için harika bir fırsat!

FESTİVALDE NELER VAR?

Enerji Merkezi Çalışmaları: Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak,farkındalığı yükseltmek için!

Değişim Programları: Anda Kalma Sanatı: Şimdide olmanın ve farkındalıkla yaşam sürmenin tadını çıkarmak, yapılan işlere odaklanmanın verimliliğini yaşamak için! -

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

İnteraktif Söyleşi: Festivalin zirvesi interaktif söyleşide tüm sorulara cevaplar var!

Hemen Her Konuda, Değişime ve Gelişime Yönelik Kitaplar

Coşkuyla Katılabileceğiniz Dans Gösterileri