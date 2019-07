Etkinlik 10-14 ağustos tarihlerinde (Bayram Tatilinde), zümrüt yeşili çam ormanları içinde, Ilgaz Dağları'nda yapılacak. Gençler! Her zaman genç kalmanız için. Orta yaştakiler! Gençleşmenin her zaman elinizde olduğunu bilmeniz için. Ve yılların tecrübesinde güzel yaşlar almış büyükler! Her zaman genç ve sağlıklı hissetmeniz için. Bu festival 0'dan 100'e ve sınırsızca herkes için düzenleniyor!

On dört pratik çalışmanın yapılacağı etkinlikte Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç, Saf Sevgi, İletişim, Odaklanma ve Evrenle Bağlantının geliştirilmesine yönelik 7 çok özel çalışma var. Ayrıca Stresi Yönetme, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine çeşitli pratik çalışmlarla bireysel değişim, dönüşüm ve gelişim hedefleniyor.

Tüm negatifleri atarak pozitifleşmek ve kendini her zaman genç hissetmek için hazırlanan festival, muhteşem bir ormana sahip Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde olacak.Tekniklerin etkisi katlanarak artacak.İnteraktif söyleşi, farkındalık yükselten film, danslar, sağlıklı yiyecekler ve yemyeşil ormanlarda sizi sevinçle dolduracak nefesler, egzersizler, konsantrasyon çalışmalarıyla dolu aktiviteler... Hepsi her daim genç olduğunuzu bilmeniz ve değişim ile gençleşmenin ellerinizde olduğunu farketmeniz için!

"Değişim ile Gençleş!" temalı Farkındalık Festivali, doğanın muazzam iyileştirici, yenileyici gücüyle birleşecek ve yaşama yepyeni gözlerle bakmanızı sağlayacak! İster bireysel, ister tüm ailenizle katılabilirsiniz.

16 yıldır her ay Türkiye'nin cennet mekanlarında yapılan Farkındalık Festivallerini kaçırmayın.