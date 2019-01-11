Son Dakika Haberleri: Değişim Koleji Uşak'ta Aydın'ı Temsil Ediyor

Değişim Koleji Uşak'ta Aydın'ı Temsil Ediyor

1 saat önce

Milli Eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen liseler arası basketbol şampiyonasında Aydın'da şampiyon olan Değişim Koleji grup maçları için Uşak'a gitti.

Değişim Koleji Uşak'ta Aydın'ı Temsil Ediyor, System.String[]
Milli Eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen liseler arası basketbol şampiyonasında Aydın'da şampiyon olan Değişim Koleji grup maçları için Uşak'a gitti. Uşak'ta Uşak ve Konya temsilcileri ile karşılaşacak olan Değişim Koleji gençleri hedeflerinin Aydın'a Türkiye Şampiyonluğu Kupası'nı getirmek olduğunu belirtiler.

Aydın'da gerçekleştirilen maçlarda namağlup olarak grubunda birinci olan Değişim Koleji gençleri, liseler arası Genç A Erkek Basketbol takımları ile mücadele veriyor. Uşak Kapalı Spor Salonu'nda önce Uşak, ardından da Konya ilinin temsilcileri karşılaşacak olan Aydın Temsilcisi Değişimli gençlerin morallerinin oldukça yerinde olduğunu belirten Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörleri Kadir Uyar, "Yola çıkarken şampiyonluk parolası ile çıktık. Aydın'da grubumuzu namağlup olarak tamamladık. Şimdi ilimizi temsilen Uşak'ta bulunuyoruz. Rahatsızlığından dolayı Mert Emir Kaynak dışında tüm oyuncularımız maça hazır. İlimizi en iyi şekilde temsil edip Türkiye şampiyonluğu kupasını Aydın'a getirmek için çalışacağız" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

basketbol, Uşak, Aydın, Spor
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