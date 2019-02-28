Çam kokulu ormanların sarıp sarmaladığı, göz alabildiğine uzanan yeşilliklerin gölgesinde ister kendinizle baş başa kalabilir, ister keyifli bir ortamda eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Festival cenneti Kazdağları için şimdiden 23-24 Mart haftasonunu ayırmakta fayda var, kaçırılmayacak bir etkinlik!

Aktiviteler:

Enerji Merkezi Çalışmaları, Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme Sanatı pratik seansları ve İnteraktif Söyleşi var. Kişisel gelişime yönelik çok sayıda kitap ve eğlenceli danslar da yer alıyor.

Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma!

Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğedönüştürme!

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve yaşamı doyasıyayaşama sevinci!

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığagömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

İnteraktif Söyleşi – Dans gösterilerinin ardından festivalin zirvesi söyleşide tüm sorulara cevaplar!

Değişmek ve gelişmek isteyenlerin güvenilir adresi Dünya Değişim Akademisi'nin her ay Türkiye'nin gözde doğal mekanlarında düzenlediği Farkındalık Festivalleri artan ilgiyle uluslararası boyutta gerçekleşiyor. Bu ay "Değişim Şarkısını Söyle" teması ile yapılacak etkinlik, değişim hayallerinizi hayata geçirmek, kendi değişim şarkınızı söylemek için güçlü, bilge ve eğlenceli bir fırsat sunuyor!